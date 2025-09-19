Cái tên bất ngờ dẫn đầu Champions League

Rạng sáng 19/9, Frankfurt vùi dập Galatasaray 5-1 để vươn lên dẫn đầu vòng phân hạng Champions League.

Frankfurt thắng đậm ở cúp châu Âu.

Eintracht Frankfurt có màn khởi đầu chiến dịch UEFA Champions League 2025/26 vô cùng ấn tượng bằng màn lội ngược dòng trước Galatasaray. Trong khi “Đại bàng” chiếm ngôi đầu của PSG, Galatarasay lại kéo dài chuỗi trận không thắng trên sân khách tại cúp châu Âu lên con số 7 (hòa 3, thua 4).

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận đấu với phong độ cao, toàn thắng cả 5 vòng đầu tiên ở giải quốc nội và chỉ thủng lưới đúng một bàn. Sự tự tin sớm được cụ thể hóa khi Yunus Akgun tung cú sút chân trái hiểm hóc đưa Galatasaray vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 8. Trong phần lớn hiệp một, đoàn quân của HLV Okan Buruk kiểm soát thế trận, nhưng mọi thứ sụp đổ chỉ trong những phút cuối.

Phút 44, cú sút của Ritsu Doan chạm chân Davinson Sanchez đổi hướng khiến thủ môn Ugurcan Cakır bó tay, gỡ hòa 1-1 cho Frankfurt. Đúng vào phút bù giờ thứ hai hiệp một, cầu thủ trẻ Can Uzun đã làm bùng nổ khán đài với cú sút tung nóc lưới, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Chưa dừng lại, Jonathan Burkardt kịp ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 45+5 bằng pha đánh đầu chuẩn xác từ quả đá phạt của Fares Chaibi, khép lại hiệp đấu đầy kịch tính với tỷ số 3-1 cho Frankfurt.

Bước sang hiệp hai, Galatasaray có cơ hội gỡ hòa nhưng Ilkay Gundogan dứt điểm cận thành không thắng được thủ môn Michael Zetterer. Chỉ ít phút sau, Burkardt hoàn tất cú đúp với một pha đánh đầu khác, bóng lại vô tình chạm Sanchez trước khi bay vào lưới, nâng tỷ số lên 4-1.

Khi trận đấu còn 15 phút, Ansgar Knauff tận dụng sai lầm của Gabriel Sara để ấn định chiến thắng đậm nhất lịch sử dự Champions League cho Frankfurt.

Ở vòng tiếp theo, Frankfurt sẽ chạm trán Atletico Madrid, trong khi Galatasaray đụng độ Liverpool trên sân nhà.