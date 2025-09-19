Rashford đá hay như Messi

Đáng chú ý, Rashford cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn cho Barcelona tại đấu trường Champions League. Tính rộng ra, Rashford là cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn cho Barcelona tại các cúp châu Âu kể từ Gary Lineker năm 1989.