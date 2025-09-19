Rashford đá hay như Messi

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford bùng nổ với cú đúp và tạo loạt thống kê ấn tượng khi giúp Barcelona đả bại Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Marcus Rashford để lại màn trình diễn xuất sắc khi dẫn đầu dàn cầu thủ Barcelona về các chỉ số sút bóng (6 lần), chạm bóng trong vùng cấm đối phương (10 lần), rê bóng (5 lần) và giành lại bóng (6 lần) trước Newcastle.
Theo Opta, lần đầu tiên kể từ Lionel Messi năm 2015, Barcelona mới lại có một cầu thủ tạo ra những con số thống kê vượt trội như vậy trong một trận đấu ở Champions League. "Rashford thăng hoa tuyệt vời", The Analyst viết.
Rashford ghi tới 7 bàn thắng trong 12 lần chạm trán Newcastle trên mọi đấu trường, với tổng cộng 10 lần góp dấu giày (3 kiến tạo). "Chích chòe" chỉ đứng sau Leicester City (8) trong danh sách các đội bóng bị cầu thủ người Anh chọc thủng lưới nhiều nhất.

Đáng chú ý, Rashford cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn cho Barcelona tại đấu trường Champions League. Tính rộng ra, Rashford là cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn cho Barcelona tại các cúp châu Âu kể từ Gary Lineker năm 1989.
Rashford hiện có số bàn thắng ghi được vào lưới các đội bóng Premier League mùa này bằng với tổng số bàn thắng mà toàn bộ đội hình MU ghi được trong 4 vòng đầu tiên ở mùa giải 2025/26.
Hansi Flick trở thành HLV duy nhất trong lịch sử Champions League dẫn dắt đội bóng ghi bàn trong tất cả 33 trận đấu mà ông cầm quân (102 bàn, 57 với Bayern Munich, 45 với Barcelona).

Barcelona thắng trận mở màn Champions League lần thứ 21 trong 30 mùa tham dự, cùng 6 trận hòa và 3 thất bại. Đây là lần đầu tiên CLB xứ Catalonia đối đầu với một đội bóng Anh ở trận mở màn kể từ chiến thắng 4-0 trước Leeds United ở mùa giải 2000/01.
Ngược lại, Newcastle United tiếp tục gặp khó khăn trên sân nhà, khi để thua cả 3 trận đấu Champions League gần nhất, kể từ chiến thắng 4-1 trước Paris Saint-Germain vào tháng 10/2023.
Cú đúp của Rashford Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

