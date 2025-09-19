Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Quyết định gây phẫn nộ của Napoli dành cho De Bruyne

  • Thứ sáu, 19/9/2025 05:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 19/9, CĐV Man City và Napoli đều không hài lòng khi chứng kiến Kevin De Bruyne phải rời sân chỉ sau 26 phút tại Etihad.

De Bruyne phải rời sân chỉ sau 26 phút.

Man City tiếp đón Napoli trong trận đấu mở màn vòng phân hạng Champions League. Huyền thoại của "The Citizens", De Bruyne được trao cơ hội đối đầu với đội bóng cũ. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch khi tiền vệ người Bỉ phải rời sân chóng vánh.

Phút 21, hậu vệ Giovanni Di Lorenzo bị truất quyền thi đấu sau khi trọng tài VAR xác nhận pha phạm lỗi với Erling Haaland ngay ngoài vùng cấm. Do Napoli chỉ còn 10 người, HLV Antonio Conte rút De Bruyne ra khỏi sân chỉ sau đó 5 phút.

Quyết định khiến người hâm mộ bức xúc với những bình luận như: "Conte làm De Bruyne tổn thương đấy", "Thay De Bruyne ra, Conte, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông". "Quyết định ngay cả khi Napoli chỉ còn 10 người, Napoli bỏ lỡ để để De Bruyne thay đổi trận đấu".

Trong phần bình luận trên Sky Italy, nhà báo Fabio Caressa nhận định: "De Bruyne xứng đáng với điểm 8/10 cho phản ứng của mình khi bị thay ra. Trở lại Man City, cậu ấy bị thay ra sau 26 phút, cảm ơn khán giả mà không hề có một phản ứng tiêu cực nào".

Cả fan Man City và Napoli đều dậy lên vỗ tay và hát tên De Bruyne khi anh rời sân. Thẻ đỏ của Di Lorenzo và việc De Bruyne rời sân sớm hoàn toàn thay đổi cục diện trận đấu, khi đội khách bị Jeremy Doku và Erling Haaland chọc thủng lưới trong hiệp 2.

Man City dễ dàng thắng 2-0, trong bối cảnh Napoli không thể gượng dậy. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 1/10, Man City sẽ chạm trán Monaco trên sân khách, trong khi thầy trò Conte tiếp đón Sporting Lisbon.

