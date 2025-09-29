Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình huống hy hữu ở trận thắng của Arsenal

  • Thứ hai, 29/9/2025 06:21 (GMT+7)
Tối 28/9, trọng tài Jarred Gillett bất ngờ thẳng tay giật lại chiếc khăn từ hậu vệ Riccardo Calafiori khi Arsenal thắng Newcastle 2-1 thuộc vòng 6 Premier League.

Trọng tài chính giật lại chiếc khăn từ tay Calafiori.

Phút 28 trên sân St James’ Park, cầu thủ người Italy cầm chiếc khăn đặt gần khung thành Nick Pope để lau bóng trước khi thực hiện quả ném biên. Tuy nhiên, mánh khóe nhanh chóng bị trọng tài phát hiện. Gillett tiến đến, lấy lại khăn và trả về đúng chỗ thủ môn Newcastle, khiến Calafiori chỉ còn biết cười trừ.

Khoảnh khắc kỳ lạ này ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Một CĐV hài hước viết: "Luật ném biên bằng khăn có lẽ là điều buồn cười nhất từng được áp dụng".

Người khác ngạc nhiên: "Tôi chưa bao giờ thấy trọng tài tịch thu khăn từ tay cầu thủ cả". Thậm chí, có fan còn so sánh pha "trộm khăn" của Calafiori với phong cách đá bóng kiểu Stoke City, vốn nổi tiếng với những quả ném biên xa nhờ lau khô bóng.

Trận cầu tâm điểm tại St James’ Park chứng kiến Arsenal ngược dòng nghẹt thở đánh bại Newcastle. Tân binh Nick Woltemade bật cao đánh đầu hạ David Raya ở phút 34, ghi bàn mở tỷ số. Đây là bàn thứ hai bằng đầu của tiền đạo cao 1,98 m kể từ khi gia nhập CLB trong hè 2025.

Sau đó, Arsenal dồn lên ép sân và được đền đáp với 2 bàn thắng được ghi từ tình huống cố định ở các phút 83 và 96. Chiến thắng giúp Arsenal rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 2 điểm, đồng thời chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên sân St James' Park.

