Cựu cầu thủ Arsenal qua đời ở tuổi 21

Tiền đạo Billy Vigar, người từng khoác áo đội trẻ Arsenal, vừa qua đời ở tuổi 21.

Vigar qua đời vì chấn thương nặng.

Theo The Guardian, Vigar, cầu thủ đang khoác áo Chichester City, không thể qua khỏi sau chấn thương sọ não nghiêm trọng gặp phải trong một trận đấu thuộc Isthmian League vào cuối tuần trước.

Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa Chichester City và Wingate & Finchley, chỉ mới trôi qua được 13 phút trước khi trọng tài buộc phải hủy bỏ. Vigar được đưa đi cấp cứu ngay lập tức và rơi vào trạng thái hôn mê. Dù đã trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp vào hôm 23/9, chấn thương quá nặng khiến anh trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 26/9 (giờ Hà Nội).

Vigar gia nhập học viện Arsenal từ năm 14 tuổi, sau khi được phát hiện tại CLB địa phương Hove Rivervale FC. Anh nhanh chóng khẳng định tài năng khi ghi 17 bàn trong mùa giải đầu tiên ở Hale End. Năm 2020, anh được trao học bổng, trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Arsenal vào năm 2022. Trong màu áo "Pháo thủ", Vigar từng thi đấu tại Premier League 2 và EFL Trophy, đồng thời thể hiện sự đa năng khi sẵn sàng chơi nhiều vị trí vì tập thể.

Ngoài Arsenal, Vigar cũng từng có thời gian khoác áo Derby County U21 theo dạng cho mượn, cũng như thi đấu cho Eastbourne Borough và Hastings United. Mùa hè 2024, anh gia nhập Chichester City với nhiều kỳ vọng sẽ khởi đầu một hành trình mới.

Arsenal, Derby County và nhiều CLB khác đã gửi lời tri ân sâu sắc đến Vigar. Arsenal gọi anh là “một tiền đạo nhanh nhẹn, mạnh mẽ và quyết tâm cao độ, luôn tự hào khi được khoác áo đội bóng Bắc London".