Arsenal lội ngược dòng ngoạn mục nhờ pha phạt góc ở phút 90+6

  • Chủ nhật, 28/9/2025 22:10 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Rạng sáng 29/9, Arsenal đánh bại chủ nhà Newcastle 2-1 ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh.

Arsenal giành 3 điểm đầy cảm xúc trước chủ nhà Newcastle.

Trận đấu khởi đầu với thế trận chặt chẽ khi cả Nick Pope và David Raya đều chứng minh giá trị. Pope xuất sắc ngăn cản pha dứt điểm nguy hiểm của Eberechi Eze. Trong lần hiếm hoi thủ thành người Anh bị khuất phục, cú sút của Leandro Trossard đưa bóng dội cột khiến CĐV Pháo thủ tiếc nuối. Ở chiều ngược lại, Raya cũng kịp phản xạ để cứu thua sau cú đánh đầu cận thành của Malick Thiaw.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Newcastle bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 35 nhờ tình huống bóng bổng. Sandro Tonali kiến tạo để Nick Woltemade bật cao đánh đầu tung lưới Raya, bất chấp nỗ lực kèm người của Gabriel.

Newcastle dau Arsenal anh 1

Woltemade ghi bàn thứ 2 tại Premier League.

Bàn thua khiến HLV Mikel Arteta buộc phải thay đổi nhân sự, đưa William Saliba vào sân để gia cố hàng thủ. Arsenal sau đó tăng cường sức ép, nhưng Pope vẫn là chốt chặn vững vàng với hàng loạt pha cản phá đẳng cấp.

Thế trận kịch tính được duy trì cho đến cuối trận. Nỗ lực không ngừng nghỉ giúp Arsenal tìm được bàn gỡ ở phút 83, khi cú đánh đầu của Mikel Merino trong nỗ lực phá bóng vô tình đưa bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới. Khi nhiều người nghĩ rằng hai đội sẽ chia điểm, "Pháo thủ" đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở phút 90+6. Từ quả phạt góc do đội trưởng Martin Odegaard thực hiện, Gabriel bật cao đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Arsenal.

Chiến thắng quan trọng không chỉ giúp Arsenal rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 2 điểm, mà còn chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp của họ trên sân St James' Park.

Newcastle dau Arsenal anh 2

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

