Cột mốc lịch sử ở Ngoại hạng Anh

  • Chủ nhật, 28/9/2025 16:09 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Theo Opta, có tới 8 bàn thắng được ghi sau phút 90 trong cùng một ngày thi đấu - con số nhiều nhất lịch sử Premier League.

Ky luc Ngoai hang Anh anh 1

Erling Haaland (90' và 93', Man City 5-1 Burnley): Sau 90 phút im lặng, Haaland cuối cùng lên tiếng với cú đúp muộn màng. Đáng chú ý, pha lập công thứ hai đến từ tình huống phòng ngự vụng về đến mức bi hài của Burnley.


Ky luc Ngoai hang Anh anh 2

Mathias Jensen (95', Brentfor 3-1 MU): Cú sút xa hiểm hóc thành bàn từ ngoài vùng cấm của Jensen ở những phút cuối khiến ngày thi đấu u ám của thầy trò HLV Ruben Amorim càng thêm thảm hại.
Ky luc Ngoai hang Anh anh 3

Eli Kroupi (93', Leeds 2-2 Bournemouth): Leeds tưởng như cầm chắc chiến thắng thì Kroupi trừng phạt sai lầm cuối trận, giúp Bournemouth ra về với 1 điểm quý giá.
Ky luc Ngoai hang Anh anh 4

Maxim De Cuyper (92', Chelsea 1-3 Brighton): Phút 90+2, bóng được treo vào vùng cấm Chelsea, Mats Wieffer làm tường để De Cuyper đánh đầu nối từ cự ly gần thành bàn. Pha lập công này mở ra chiến thắng ấn tượng cho Brighton ngay tại Stamford Bridge.
Ky luc Ngoai hang Anh anh 5

Danny Welbeck (100', Chelsea 1-3 Brighton): Cựu tiền đạo Arsenal và MU hoàn tất cú đúp phút 90+10, qua đó khép lại thắng lợi 3-1 xứng đáng cho Brighton trước một Chelsea thi đấu mất người từ phút 53.
Ky luc Ngoai hang Anh anh 6

Joao Palhinha (94', Tottenham 1-1 Wolves): Palhinha tung cú cứa lòng tuyệt đẹp phá tan hy vọng có chiến thắng đầu tiên của Wolves mùa này, để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi cho đội khách.
Ky luc Ngoai hang Anh anh 7

Eddie Nketiah (97', Crystal Palace 2-1 Liverpool): Khi tưởng chừng Liverpool có thể kiếm được 1 điểm, Palace tung ra nhát kiếm quyết định. Phút 90+7, Nketiah chọn vị trí chuẩn xác trong vòng cấm, tung cú dứt điểm cận thành khiến Alisson hoàn toàn bó tay. Selhurst Park nổ tung, và Palace lần thứ hai liên tiếp ở mùa này quật ngã “Lữ đoàn đỏ”.

