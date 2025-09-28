Cột mốc lịch sử ở Ngoại hạng Anh

Erling Haaland (90' và 93', Man City 5-1 Burnley): Sau 90 phút im lặng, Haaland cuối cùng lên tiếng với cú đúp muộn màng. Đáng chú ý, pha lập công thứ hai đến từ tình huống phòng ngự vụng về đến mức bi hài của Burnley.