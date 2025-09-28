Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quyết định gây tranh cãi ở trận thua của MU

  • Chủ nhật, 28/9/2025 09:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cựu trọng tài Mark Halsey khẳng định trung vệ Nathan Collins của Brentford phải bị đuổi khỏi sân trong trận thắng 3-1 trước MU thuộc vòng 6 Premier League tối 27/9.

Collins phạm lỗi với Mbeumo nhưng chỉ bị phạt thẻ vàng.

Phút 72 trên sân Gtech Community, Bryan Mbeumo bị Collins kéo ngã trong vùng cấm. Là hậu vệ cuối cùng, Collins chỉ phải nhận thẻ vàng. VAR sau khi xem lại tình huống vẫn giữ nguyên quyết định của trọng tài Craig Pawson. Ban trọng tài Ngoại hạng Anh lý giải rằng Mbeumo "không hoàn toàn kiểm soát được bóng", do đó thẻ đỏ không được rút ra.

Tuy nhiên, theo ông Mark Halsey, lập luận này đi ngược luật: "Trong luật không hề có khái niệm cầu thủ phải hoàn toàn kiểm soát bóng. Quan trọng là khả năng tiếp tục kiểm soát và ghi bàn. Đây rõ ràng là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn mười mươi. Lý giải từ Ban trọng tài Ngoại hạng Anh là vô nghĩa. Collins đáng ra phải bị truất quyền thi đấu".

Quyết định gây tranh cãi càng trở nên nghiệt ngã khi Bruno Fernandes sau đó sút hỏng quả phạt đền. Lúc ấy, Brentford đang dẫn 2-1 nhờ cú đúp của Igor Thiago. Benjamin Sesko kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số, nhưng pha hỏng ăn của Fernandes chặn đứng nỗ lực ngược dòng của "Quỷ đỏ".

Cuối trận, Mathias Jensen tung cú sút quyết đoán ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Gtech Community, đồng thời nhấn chìm MU ở vị trí thứ 14 trên BXH Premier League.

Thất bại khiến áp lực dành cho HLV Ruben Amorim tăng cao. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra bình thản: "Tôi không bao giờ lo lắng cho công việc của mình. Đó không phải là con người tôi. Tôi cố gắng trong từng phút tôi còn ở đây, còn việc đi hay ở không nằm trong tay tôi".

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Minh Nghi

Tranh cãi MU Nathan Collins MU tranh cãi

