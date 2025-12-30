Bi kịch của Anthony Joshua

Cựu vô địch hạng nặng Anthony Joshua trải qua cú sốc lớn khi hai người bạn thân thiết thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nigeria.

Latif Ayodele, Anthony Joshua và Sina Ghami (từ trái sang phải) có mối quan hệ thân thiết.

Bi kịch xảy ra chỉ ít ngày sau chiến thắng knock-out trước Jake Paul, khoảnh khắc lẽ ra phải là quãng thời gian hân hoan nhất trong sự nghiệp của võ sĩ người Anh.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng giữa trưa trên tuyến cao tốc Lagos-Ibadan, đoạn qua bang Ogun. Chiếc Lexus màu đen chở Joshua va chạm mạnh với một xe tải đang đỗ ven đường.

Hai nạn nhân thiệt mạng được xác nhận là Sina Ghami và Kevin "Latif" Ayodele. Cả hai được người phát ngôn của Joshua mô tả là "bạn thân và là thành viên không thể thiếu trong ê-kíp".

Tay đấm 36 tuổi ngồi ở hàng ghế sau. Anh bất tỉnh trong 10 phút và chỉ bị thương nhẹ. Joshua cùng một người khác được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ổn định. Tuy nhiên, cú va chạm cướp đi sinh mạng của hai con người gắn bó sâu sắc với anh suốt nhiều năm, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi.

Sina Ghami là HLV phục hồi và thể lực toàn thời gian của Joshua, đồng hành cùng võ sĩ này hơn một thập kỷ. Ông đóng vai trò then chốt trong quá trình chuẩn bị cho những trận đấu lớn nhất sự nghiệp AJ, gồm chiến thắng lịch sử trước Wladimir Klitschko năm 2017 và trận thắng Jake Paul mới đây. Ghami không chỉ là chuyên gia thể chất, mà còn là người bạn âm thầm đứng phía sau mọi đỉnh cao của Joshua.

Joshua bất tỉnh trong 10 phút khi vụ tai nạn xảy ra.

Kevin "Latif" Ayodele là HLV cá nhân lâu năm, đồng thời là bạn thân thiết, gương mặt quen thuộc trong cuộc sống thường nhật của AJ. Chỉ vài giờ trước tai nạn, Joshua còn đăng video chơi bóng bàn cùng Ayodele trên Instagram. Khoảnh khắc đời thường giờ trở thành ký ức đau lòng.

Chuyên gia quyền Anh Steve Bunce gọi họ là hai người bạn thân nhất của Joshua. "Họ không chỉ là HLV hay nhân viên của AJ. Họ là gia đình. AJ gọi họ là 'những người anh em’ của mình'", Bunce chia sẻ.

Giới chức Nigeria đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Theo báo cáo ban đầu, chiếc Lexus có thể chạy quá tốc độ và vượt ẩu trước khi mất lái. Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu trực tiếp gửi lời chia buồn và chúc Joshua sớm hồi phục.

Giữa ánh hào quang và những trận đấu triệu đô, bi kịch và mất mát lớn với Joshua không nằm ở sàn đấu, mà ở những người anh em thân thiết. Nay họ không thể đồng hành cùng tay đấm này trong phần còn lại của cuộc đời.

Theo truyền thông Anh, cú sốc này sẽ ám ảnh AJ thời gian dài, thậm chí có thể dẫn đến việc giải nghệ.