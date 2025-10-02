Bị Bayern chê 'ngu ngốc', Newcastle cười sau lưng với Woltemade

Tiền đạo cao 1,98 mét đang tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn sau 4 trận đá chính, trở thành minh chứng sống động cho sự táo bạo và đúng đắn của đội bóng nước Anh.

Woltemade liên tục ghi bàn cho Newcastle.

Khi Newcastle United quyết định chi 69 triệu bảng để đưa Nick Woltemade về từ Stuttgart, nhiều lãnh đạo Bayern Munich không ngần ngại mỉa mai thương vụ này là “ngu ngốc”. Một tân binh 23 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm đỉnh cao, lại phải thích nghi ngay lập tức với môi trường khắc nghiệt của Premier League - đó là lý do khiến thương vụ bị hoài nghi.

Nhưng chỉ sau bốn lần đá chính, Woltemade kịp ghi ba bàn, và mới nhất là bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 trước Union Saint-Gilloise tại Champions League rạng sáng 2/10.

Điều đáng nói, bàn thắng ấy chỉ là phần nổi của tảng băng. Cả trận, Woltemade cho thấy bộ kỹ năng toàn diện hiếm có ở một trung phong cao tới 1,98 mét.

Anh nhận bóng trong tư thế bị áp sát, xoay người thoát khỏi kèm cặp rồi tung ra những đường chuyền sáng nước, mở ra cơ hội cho đồng đội. HLV Eddie Howe không giấu được sự hài lòng: “Sự kết nối trong lối chơi của cậu ấy là điểm đặc biệt. Chúng tôi cần thêm thời gian để rèn luyện thể lực và chiến thuật, nhưng tiềm năng thì không phải bàn cãi”.

Woltemade vừa toả sáng tại UEFA Champions League.



Với một CLB vốn đang khát bàn, Woltemade xuất hiện đúng lúc. Anthony Gordon lập cú đúp trên chấm phạt đền, Harvey Barnes cũng tìm lại cảm giác ghi bàn, nhưng chính Woltemade là người tạo ra sự khác biệt ở tuyến đầu. Anh không chỉ ghi bàn mà còn giúp lối chơi Newcastle trở nên mạch lạc và đa dạng hơn.

Trong khi đó, Bayern Munich - đội bóng từng ba lần tìm cách chiêu mộ Woltemade nhưng bất thành - giờ phải cay đắng nhìn “viên ngọc thô” nước Đức tỏa sáng trong màu áo khác. Karl-Heinz Rummenigge và các thành viên trong hội đồng giám sát liên tục nhắc lại thương vụ này trong chưa đầy một tuần, như thể vết thương lòng vẫn chưa lành. Với một đội bóng từng quen thói “hút máu” các đối thủ trong nước, việc bị Newcastle - một kẻ mới nổi - vượt mặt thực sự là cú sốc.

Sự bức xúc của Bayern chỉ càng khiến sự tương phản thêm rõ. Trong khi họ chìm trong tiếc nuối, Newcastle lại đang tận hưởng thành quả từ một quyết định dũng cảm. Thay vì là bản hợp đồng “ngu ngốc” như lời chê bai, Woltemade đang trở thành minh chứng sống động cho tầm nhìn táo bạo và đúng đắn của đội bóng Anh.

Với mỗi bàn thắng và mỗi pha xử lý đầy tự tin, Woltemade không chỉ xua tan hoài nghi mà còn gửi thông điệp: đôi khi, cái bị gọi là “ngu ngốc” hôm nay sẽ trở thành quyết định thiên tài ngày mai. Newcastle đã đặt niềm tin đúng chỗ, và giờ đến lượt Bayern phải chấp nhận thực tế rằng họ đã để vuột mất một tài năng hàng đầu của bóng đá Đức.