Tiền đạo 85 triệu euro tạo tranh cãi ở tuyển Đức

Nick Woltemade có ngày thi đấu đáng quên trong thất bại 0-2 của Đức trước Slovakia ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 5/9.

Woltemade gây thất vọng.

Đây là trận đầu tiên của Woltemade sau khi hoàn tất việc gia nhập Newcastle với mức phí kỷ lục 85 triệu euro. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh không gây ấn tượng trước Slovakia.

Dù có sự hỗ trợ từ các đồng đội như Florian Wirtz, Leon Goretzka và Serge Gnabry, Woltemade vẫn không thể tạo ra dấu ấn bằng bàn thắng hay kiến tạo ở trận vừa qua.

Người hâm mộ trên mạng xã hội bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến Woltemade lạc lõng trên sân. Nhưng một bộ phận CĐV lại cho rằng Woltemade trông như bị cô lập và không có nhiều bóng để uy hiếp khung thành đối thủ.

Một tài khoản viết: “Woltemade không có nhiều cơ hội, cậu ấy hoàn toàn bị cô lập. Cầu thủ Đức luân chuyển bóng quá chậm. Florian Wirtz thì quá tham lam".

Một người khác nhận xét: “Đội tuyển Đức không phát huy được sức mạnh của Woltemade. Họ yêu cầu cậu ấy chơi ở vị trí cao nhất. Nhưng khi không thể triển khai thế trận, họ lại không cho phép cậu ấy lùi sâu để phối hợp".

Đáng chú ý, không ít người hâm mộ đã chỉ ra rằng một số cầu thủ ở tuyển Đức dường như không muốn chuyền bóng cho Woltemade, khiến anh trở nên lạc lõng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Julian Nagelsmann.

Woltemade cần nhanh chóng tìm cách cải thiện phong độ nếu muốn khẳng định được giá trị của mình tại Newcastle cũng như trong màu áo đội tuyển quốc gia.

4 bàn thắng của Newcastle nhấn chìm MU Rạng sáng 14/4, MU thảm bại 1-4 trước Newcastle trên sân St James' Park ở vòng 32 Premier League.