Tottenham rung chuyển

Quyết định loại bỏ Daniel Levy khỏi vị trí chủ tịch sau gần 25 năm của Tottenham Hotspur khiến nội bộ đội bóng rúng động.

Sự ra đi của Daniel Levy đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn quan trọng tại Tottenham Hotspur.

Rạng sáng 5/9, Daniel Levy chính thức rời ghế chủ tịch Tottenham sau cuộc đánh giá từ gia đình Joe Lewis, chủ sở hữu tập đoàn ENIC – cổ đông lớn nhất của CLB. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh người hâm mộ "Gà trống" liên tục bày tỏ sự bất mãn, với mong muốn câu lạc bộ đạt được nhiều thành công hơn.

Sự thay đổi này được gia đình Joe Lewis xem là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, với Vinai Venkatesham đảm nhận vai trò giám đốc điều hành (CEO) và Peter Charrington trở thành chủ tịch.

Song, việc Tottenham tước mọi quyền hành của Levy, đẩy ông rời khỏi CLB là động thái gây sốc. Chuyên gia tài chính Stefan Borson, từng là cố vấn của Manchester City, nhận định: “Việc Levy rời ghế chủ tịch Tottenham là bình thường, nhưng việc ông ấy rút lui hoàn toàn và không còn dính líu gì tới CLB là điều bất thường”.

Trong gần 25 năm lãnh đạo Tottenham, Levy đã biến "Gà trống" từ một đội bóng tầm trung của Premier League, thành một CLB thường xuyên góp mặt tại Champions League. Levy cũng có công lớn trong việc xây dựng sân vận động mới trị giá 1,2 tỷ bảng, đưa Tottenham lên tầm cao mới.

Tuy nhiên, việc Spurs kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 17 tại Premier League khiến Levy đối mặt với nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Dù giành chức vô địch Europa League, doanh nhân người Anh vẫn hứng chịu nhiều chê bai.