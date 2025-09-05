Hành động gây phẫn nộ với Yamal

|
Yamal kết thúc trận đấu với Bulgaria trong trạng thái khó chịu.
Rạng sáng 5/9, Yamal dù không ghi bàn nhưng vẫn có trận đấu ấn tượng, giúp Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Bulgaria. Bởi thế, tài năng trẻ Barcelona trở thành mục tiêu triệt hạ của đối thủ. Theo AS, tiền vệ Gruev thậm chí cố tình đá vào người Lamine Yamal sau khi trận đấu đã kết thúc.
Trước đó, Gruev cũng nhiều lần có ý định chơi xấu với Yamal. Hành động của Gruev không chỉ gây tranh cãi về mặt đạo đức trong bóng đá, mà còn làm nổi bật những lo ngại về tình trạng sức khỏe của Yamal trận này.
Tài năng 18 tuổi của tuyển Tây Ban Nha kết thúc trận đấu với Bulgaria trong trạng thái khó chịu ở lưng. Dù Yamal thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng trước Bulgaria, nhưng đội ngũ y tế của tuyển Tây Ban Nha sẽ tiến hành đánh giá thêm để đảm bảo sức khỏe của anh trước các trận đấu quan trọng sắp tới, bao gồm cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/9.
Theo nguồn tin từ Marca, Yamal gặp một số vấn đề ở vùng lưng từ trận đấu trước đó với Rayo Vallecano tại La Liga. Sau khi kết thúc trận gặp Bulgaria, anh tiếp tục cảm nhận cơn đau ở lưng, làm dấy lên lo ngại.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...