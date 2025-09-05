Hành động gây phẫn nộ với Yamal

Tiền vệ Ilia Gruev của Bulgaria có hành vi xấu xí với Lamine Yamal sau trận thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Bulgaria ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Yamal kết thúc trận đấu với Bulgaria trong trạng thái khó chịu.

Rạng sáng 5/9, Yamal dù không ghi bàn nhưng vẫn có trận đấu ấn tượng, giúp Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Bulgaria. Bởi thế, tài năng trẻ Barcelona trở thành mục tiêu triệt hạ của đối thủ. Theo AS, tiền vệ Gruev thậm chí cố tình đá vào người Lamine Yamal sau khi trận đấu đã kết thúc.

Trước đó, Gruev cũng nhiều lần có ý định chơi xấu với Yamal. Hành động của Gruev không chỉ gây tranh cãi về mặt đạo đức trong bóng đá, mà còn làm nổi bật những lo ngại về tình trạng sức khỏe của Yamal trận này.

Tài năng 18 tuổi của tuyển Tây Ban Nha kết thúc trận đấu với Bulgaria trong trạng thái khó chịu ở lưng. Dù Yamal thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng trước Bulgaria, nhưng đội ngũ y tế của tuyển Tây Ban Nha sẽ tiến hành đánh giá thêm để đảm bảo sức khỏe của anh trước các trận đấu quan trọng sắp tới, bao gồm cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/9.

Theo nguồn tin từ Marca, Yamal gặp một số vấn đề ở vùng lưng từ trận đấu trước đó với Rayo Vallecano tại La Liga. Sau khi kết thúc trận gặp Bulgaria, anh tiếp tục cảm nhận cơn đau ở lưng, làm dấy lên lo ngại.