Ansu Fati thăng hoa

Rạng sáng 5/10, cựu số 10 Barcelona ghi 2 bàn trong trận hòa 2-2 của Monaco trước Nice.

Fati tỏa sáng tại Pháp.

Sau trận hòa ấn tượng trước Manchester City tại Champions League, AS Monaco trở lại Ligue 1 với quyết tâm giành trọn ba điểm trước Nice đang thi đấu phập phù. Tuy nhiên, tại Stade Louis II, thầy trò HLV Adi Hutter đã phải chấp nhận chia điểm 2-2 trong một trận đấu căng thẳng, nhiều kịch tính và cả những tấm thẻ đỏ.

Ansu Fati tiếp tục gây chú ý với cú đúp từ chấm phạt đền. Tổng cộng, cựu tiền đạo Barcelona đã ghi đến 5 bàn chỉ sau 3 lần ra sân gần nhất tại Ligue 1.

Nice nhập cuộc đầy tự tin và cho thấy họ không hề e ngại đối thủ cùng vùng Côte d’Azur. Sau khi bàn thắng của Antoine Mendy bị VAR từ chối vì lỗi việt vị, đội khách vẫn duy trì được thế chủ động. Phút 25, Sofiane Diop tung cú cứa lòng tuyệt đẹp từ rìa vùng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc dưới bên phải, mở tỷ số cho đội khách.

Dù chỉ còn chơi với 10 người sau khi Ali Abdi nhận thẻ vàng thứ hai, Nice vẫn giữ vững thế trận và thậm chí còn nhân đôi cách biệt. Krepin Diatta để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sofiane Diop lạnh lùng hoàn tất cú đúp trên chấm 11 m, giúp đội khách dẫn trước 2-0 đầy bất ngờ.

Tuy nhiên, Monaco không chịu khuất phục. Cuối hiệp một, Mendy bên phía Nice để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa, trao cho đội chủ nhà cơ hội rút ngắn tỷ số. Ansu Fati không bỏ lỡ, đánh bại thủ thành Yehvann Diouf để thắp lại hy vọng.

Sang hiệp hai, sức ép của Monaco càng gia tăng. Phút 56, Moise Bombito phạm lỗi trong vòng cấm, biếu không cho Monaco một quả phạt đền thứ hai. Fati tiếp tục chứng minh sự lạnh lùng của mình khi hoàn tất cú đúp, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút còn lại chứng kiến Monaco dồn ép nghẹt thở, nhưng sự kiên cường của Nice cùng phong độ xuất sắc của hàng thủ đã giúp họ bảo toàn tỷ số 2-2 cho đến hồi còi mãn cuộc.

Với kết quả này, Monaco bỏ lỡ cơ hội vươn vào top 4 Ligue 1, trong khi Nice chấm dứt chuỗi trận thua trên sân khách bằng một điểm quý giá, giữ vững vị trí giữa bảng xếp hạng.