Fati đã đúng khi rời Barcelona

Ansu Fati chứng minh quyết định rời Barcelona để khoác áo Monaco theo dạng cho mượn là bước đi phù hợp cho sự nghiệp của anh.

Fati thắng giải Cầu thủ hay nhất tháng 9 của Monaco.

Ngôi sao người Tây Ban Nha nhanh chóng để lại dấu ấn tại AS Monaco và vừa được vinh danh là Cầu thủ hay nhất tháng 9 của CLB.

Fati "mở tài khoản" bàn thắng cho Monaco bằng pha lập công vào lưới Club Brugge tại Champions League hôm 18/9, qua đó tạo cú hích lớn về mặt tinh thần.

Chỉ ít ngày sau, Fati tiếp tục bùng nổ với cú đúp trong chiến thắng đậm 5-2 trước Metz tại Ligue 1. Phong độ cao chưa dừng lại ở đó, tiền đạo 21 tuổi tiếp tục ghi bàn trong trận gặp Lorient, đánh dấu chuỗi ba trận liên tiếp "nổ súng".

Màn trình diễn ấn tượng giúp Fati lần đầu tiên được đá chính trong màu áo Monaco ở trận hòa 2-2 trước Man City tại Champions League hôm 2/10. Dù không ghi bàn, anh vẫn thể hiện được sự năng nổ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến - những phẩm chất khiến HLV và người hâm mộ kỳ vọng lớn.

Việc được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất tháng 9 không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của Fati, mà còn tiếp thêm sự tự tin để anh tìm lại hình ảnh tài năng trẻ sáng giá một thời của Barcelona. Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, Fati dường như đang hồi sinh trong màu áo Monaco.

Hôm 5/10, Fati cùng đồng đội sẽ có thử thách mới khi Monaco chạm trán Nice trong trận derby Côte d’Azur trên sân Stade Louis II.

