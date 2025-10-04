Onana gây ngỡ ngàng

Rạng sáng 4/10, Andre Onana có màn trình diễn đỉnh cao giúp Trabzonspor thắng đậm Kayserispor 4-0 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

90 phút trên sân Papara Park, Onana khiến các chân sút Kayserispor nản lòng. Thủ thành người Cameroon có màn trình diễn xuất sắc đến mức được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ ví như "bức tường thành" mới của Trabzonspor.

Onana thực hiện tới 7 pha cứu thua, qua đó lần đầu tiên giữ sạch lưới tại Super Lig. Không chỉ chắc chắn trong khung gỗ, Onana còn cho thấy khả năng chơi chân ấn tượng với 23/28 đường chuyền chính xác cùng 6/11 pha phất bóng dài thành công. Sofascore chấm Onana 9,1 điểm và vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận.

Trong 4 trận khoác áo Trabzonspor, cựu thủ môn Inter Milan 2 lần được bầu chọn hay nhất trận. Anh thậm chí có thêm pha kiến tạo ở trận hòa 1-1 trước Gaziantep hôm 21/9. Khoảnh khắc tỏa sáng của Onana giúp Trabzonspor thoát khỏi trận thua muối mặt trên sân nhà.

Sau giai đoạn chịu áp lực ở MU, Onana nhanh chóng chứng minh giá trị khi cập bến Trabzonspor. Onana cho thấy anh vẫn là thủ môn đẳng cấp thế giới, một chốt chặn đủ thay đổi cục diện trận đấu.

Sau 2 trận hòa và thua, tình hình khởi sắc với Trabzonspor khi giành được 2 chiến thắng liên tiếp và leo lên vị trí thứ 2 trên BXH Super Lig. Đội bóng này kém Galatasaray 4 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.