Onana gây ngỡ ngàng

  • Thứ bảy, 4/10/2025 06:37 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Rạng sáng 4/10, Andre Onana có màn trình diễn đỉnh cao giúp Trabzonspor thắng đậm Kayserispor 4-0 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

90 phút trên sân Papara Park, Onana khiến các chân sút Kayserispor nản lòng. Thủ thành người Cameroon có màn trình diễn xuất sắc đến mức được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ ví như "bức tường thành" mới của Trabzonspor.

Onana thực hiện tới 7 pha cứu thua, qua đó lần đầu tiên giữ sạch lưới tại Super Lig. Không chỉ chắc chắn trong khung gỗ, Onana còn cho thấy khả năng chơi chân ấn tượng với 23/28 đường chuyền chính xác cùng 6/11 pha phất bóng dài thành công. Sofascore chấm Onana 9,1 điểm và vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận.

Trong 4 trận khoác áo Trabzonspor, cựu thủ môn Inter Milan 2 lần được bầu chọn hay nhất trận. Anh thậm chí có thêm pha kiến tạo ở trận hòa 1-1 trước Gaziantep hôm 21/9. Khoảnh khắc tỏa sáng của Onana giúp Trabzonspor thoát khỏi trận thua muối mặt trên sân nhà.

Sau giai đoạn chịu áp lực ở MU, Onana nhanh chóng chứng minh giá trị khi cập bến Trabzonspor. Onana cho thấy anh vẫn là thủ môn đẳng cấp thế giới, một chốt chặn đủ thay đổi cục diện trận đấu.

Sau 2 trận hòa và thua, tình hình khởi sắc với Trabzonspor khi giành được 2 chiến thắng liên tiếp và leo lên vị trí thứ 2 trên BXH Super Lig. Đội bóng này kém Galatasaray 4 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Tiền đạo Chelsea ghi cú đúp vào lưới Onana trong 1 phút

Andre Onana chưa thể giữ sạch lưới khi Trabzonspor thắng Fatih Karagumruk 4-3 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ kỳ tối 28/9.

06:06 29/9/2025

Onana tạo bất ngờ

Andre Onana đang dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau khi rời MU để gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2025/26.

07:15 22/9/2025

Onana kiến tạo ở CLB mới

Rạng sáng 21/9, Andre Onana kiến tạo giúp Trabzonspor có trận hòa 1-1 trước Gaziantep ở vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

05:26 21/9/2025

Minh Nghi

Onana gây ngỡ ngàng Onana MU Trabzonspor

