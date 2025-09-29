Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiền đạo Chelsea ghi cú đúp vào lưới Onana trong 1 phút

  • Thứ hai, 29/9/2025 06:06 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Andre Onana chưa thể giữ sạch lưới khi Trabzonspor thắng Fatih Karagumruk 4-3 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ kỳ tối 28/9.

Fofana chưa cần tới 1 phút để lập cú đúp vào lưới Onana.

Sau quãng thời gian hai năm sóng gió ở MU, Onana mất suất bắt chính vào tay Altay Bayindir và bị đẩy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Gia nhập Trabzonspor, thủ môn 29 tuổi cho cảm giác đã tìm lại sự tự tin với những màn trình diễn ổn định trong khung gỗ.

Thế nhưng, trong trận Trabzonspor thắng nghẹt thở Fatih Karagumruk 4-3, Onana trải qua một phen hú vía. Trên sân Ataturk Olympic, anh bị David Datro Fofana - tiền đạo thuộc biên chế Chelsea, ghi 2 bàn thắng chớp nhoáng ở thời gian bù giờ.

Phút 90+1, chân sút người Bờ Biển Ngà dứt điểm từ góc hẹp khiến Onana không thể cản phá, dù thủ môn này lẽ ra phải làm tốt hơn. Chưa đầy một phút sau, Fofana tận dụng sai lầm phòng ngự để sút quyết đoán rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4, khiến CĐV Trabzonspor lo lắng.

Rất may, Trabzonspor vẫn đứng vững và giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 sau 7 vòng đấu, kém đội đầu bảng Galatasaray 7 điểm.

"Trận đấu ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến một người thừa của Chelsea khiến một người thất sủng của MU phải khổ sở", The Sun bình luận.

Gia nhập Chelsea từ Molde năm 2023, Fofana không có chỗ đứng ở Stamford Bridge. Anh liên tục bị đẩy sang Union Berlin, Burnley, Goztepe và nay là Fatih Karagumruk. Dù vậy, cú đúp mới nhất phần nào chứng minh bản năng săn bàn của tiền đạo 22 tuổi còn nguyên vẹn.

Onana tạo bất ngờ

Andre Onana đang dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau khi rời MU để gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2025/26.

07:15 22/9/2025

Onana kiến tạo ở CLB mới

Rạng sáng 21/9, Andre Onana kiến tạo giúp Trabzonspor có trận hòa 1-1 trước Gaziantep ở vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

05:26 21/9/2025

Onana thay đổi

Không còn là sự dè dặt như ở MU, Andre Onana mạnh dạn đứng lên và giúp truyền động lực cho những đồng đội mới tại Trabzonspor.

08:15 17/9/2025

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

