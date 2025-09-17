Onana thay đổi

Không còn là sự dè dặt như ở MU, Andre Onana mạnh dạn đứng lên và giúp truyền động lực cho những đồng đội mới tại Trabzonspor.

Onana mạnh dạn bộc lộ cá tính ở đội mới.

Trước trận gặp Fenerbahce ở vòng 5 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15/9, đoạn video hậu trường do Trabzonspor đăng tải cho thấy hình ảnh một Onana khác lạ. Anh đứng trước các đồng đội để “truyền lửa” và tạo động lực trước khi trận đấu diễn ra.

Kết thúc màn phát biểu, Onana vỗ tay và hô lớn: “Tiến lên nào!”, trước khi nhận lại tràng pháo tay từ toàn đội. Hình ảnh này lập tức lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến nhiều CĐV ngạc nhiên.

Một fan bình luận: “Anh ấy chỉ mới tập một buổi mà trở thành thủ lĩnh rồi”. CĐV khác lên tiếng: "Tôi chưa từng thấy Onana làm điều này tại MU". Người khác mỉa mai: “Giá như khả năng bắt bóng của anh ấy giỏi bằng khả năng nói chuyện”.

Trong ngày Onana ra mắt, Trabzonspor thất bại 0-1 trước Fenerbahce. Dù không thể ngăn cản bàn thua duy nhất của trận đấu, Onana vẫn chứng minh được giá trị khi phải đối mặt với 29 cú sút, trong đó có 8 pha cứu thua xuất sắc, ngăn chặn tổng cộng 1,63 bàn thắng kỳ vọng (xG) từ đối thủ.

Sofascore và Fotmob lần lượt chấm Onana 8,4 và 8,7 điểm, qua đó giúp anh trở thành cầu thủ hay nhất trận.

Theo The Sun, Onana tỏ ra rất quyết tâm vực dậy sự nghiệp sau quãng thời gian gây thất vọng tại MU.

Onana nhảy múa sau khi rời MU Andre Onana được nhìn thấy nhảy múa, ca hát trong vòng vây người hâm mộ Trabzonspor ngay khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ.