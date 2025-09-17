Hành động gây phẫn nộ của Carvajal

Hậu vệ Dani Carvajal bị chỉ trích vì pha húc đầu dẫn đến thẻ đỏ ở trận thắng 2-1 trước Marseille tại lượt 1 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 17/9.

Carvajal ban đầu không có tên trong đội hình xuất phát, nhưng anh phải vào sân từ phút thứ 3 để thay cho Trent Alexander-Arnold dính chấn thương sớm. Trong phần lớn thời gian trên sân, hậu vệ người Tây Ban Nha thi đấu chắc chắn bên cánh phải của Real.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 70 khi Real chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. Carvajal xảy ra va chạm với thủ thành Geronimo Rulli bên phía Marseille. Cả hai lời qua tiếng lại, và trong lúc nóng nảy, Carvajal húc đầu vào Rulli khiến thủ môn này nằm sân đau đớn.

Carvajal húc đầu vào đối thủ.

Tình huống nhanh chóng được VAR can thiệp. Sau khi xem lại băng hình, trọng tài chính không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ đội trưởng của Real Madrid ở phút 72.

Việc Carvajal phải rời sân khiến Real Madrid buộc phải chơi khoảng 20 phút cuối trong thế 10 chống 11 người. Đây là lần thứ hai liên tiếp thầy trò Xabi Alonso rơi vào cảnh thiếu người chỉ trong ít ngày. Hôm 13/9, trung vệ Dean Huijsen cũng bị đuổi sau 32 phút thi đấu ở trận gặp Sociedad tại La Liga.

Hành động của Carvajal lập tức khiến anh bị CĐV Real chỉ trích. “Không tin được anh ta đã 33 tuổi mà hành xử như vậy”, một tài khoản viết. Fan khác lên tiếng: “Carvajal suýt phá hỏng mọi nỗ lực của đồng đội”.

Mbappe tỏa sáng với cú đúp trên chấm phạt đền giúp Real giành 3 điểm quan trọng, qua đó tạm xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Champions League.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.