Real Madrid sốc nặng - Trent gục ngã ngay phút thứ 4

Khởi đầu tại Real Madrid của Trent Alexander-Arnold ở UEFA Champions League nhanh chóng biến thành ký ức buồn.

Trent Alexander-Arnold chưa thể hiện được nhiều ở Real Madrid.

Trong trận gặp Olympique Marseille rạng sáng 17/9, hậu vệ người Anh chỉ kịp thi đấu vỏn vẹn 4 phút trước khi gục xuống sân vì chấn thương cơ đùi trái. Trong một pha bóng sát đường biên, Trent lập tức ôm lấy mặt sau đùi và ra hiệu không thể tiếp tục.

Hình ảnh ngôi sao 26 tuổi ngồi thụp xuống với gương mặt nhăn nhó vì đau đớn khiến khán giả Madrid bàng hoàng. Dù được đội ngũ y tế chăm sóc, anh vẫn phải rời sân, nhường chỗ cho Dani Carvajal.

Đây rõ ràng là cú sốc lớn với Alexander-Arnold. Tân binh của Real chưa kịp để lại dấu ấn thì đã đối diện nguy cơ nghỉ dài hạn. Dù câu lạc bộ chưa công bố kết luận chính thức, nhiều khả năng Trent dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, Carvajal đánh dấu sự trở lại Champions League sau gần một năm vắng bóng. Tuy vậy, mọi sự chú ý vẫn đổ dồn vào Trent - người vừa đặt chân đến Bernabéu nhưng đã phải hứng chịu cú đòn nặng nề nhất sự nghiệp.

Với Real Madrid, đây không chỉ là tổn thất về nhân sự, mà còn là lời cảnh báo cho chặng đường khắc nghiệt phía trước.