Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 17/9, CLB tí hon Qarabag đánh bại Benfica 3-2 ngay trên sân khách ở lượt đầu tiên League Phase, Champions League.

Benfica nhận thất bại tủi hổ.

Tại vòng phân hạng Champions League 2025/26, Qarabag bị đánh giá rất thấp khi sở hữu đội hình tổng giá trị 24,03 triệu euro, con số chỉ cao hơn Kairat (12,53 triệu euro). Trong khi đó, Benfica lại là tên tuổi thường xuyên góp mặt ở đấu trường châu lục, sở hữu dàn cầu thủ có tổng định giá lên đến 335 triệu euro (theo Transfermarkt).

Dù bị dẫn 2-0 chỉ sau 16 phút bóng lăn, đại diện Azerbaijan vẫn chơi đầy quả cảm và đã quật ngã Benfica ngay trên sân Ánh sáng, đồng thời tạo cột mốc lịch sử với chiến thắng đầu tiên tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Benfica khởi đầu như mơ khi Enzo Barrenechea đánh đầu mở tỷ số từ quả phạt góc của Heorhiy Sudakov, trước khi Sudakov tiếp tục kiến tạo để Vangelis Pavlidis nhân đôi cách biệt. Tưởng chừng trận đấu đã an bài, nhưng Qarabag bất ngờ vùng lên. Leandro Andrade rút ngắn tỷ số sau pha lộn xộn trong vùng cấm, thắp lại hy vọng cho đội khách ở phút 30.

Hiệp hai chứng kiến màn thể hiện bạc nhược của Benfica, khi Camilo Duran ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút chéo góc tuyệt đẹp sau đường chuyền của Marko Jankovic ở phút 48. Những nỗ lực vùng lên muộn màng của đội chủ nhà không đủ để cứu vãn tình thế, trước khi Oleksiy Kashchuk ấn định chiến thắng lịch sử 3-2 cho Qarabag khi đồng hồ chỉ sang phút 86.

Chiến thắng này không chỉ đưa Qarabag vào lịch sử mà còn là cú tát mạnh mẽ vào tham vọng của Benfica, đội đã phải nhận thất bại thứ 3 trong 10 trận châu Âu gần nhất. Một đêm đáng quên của đoàn quân Bruno Lage, nhưng lại là khoảnh khắc huy hoàng bậc nhất lịch sử với bóng đá Azerbaijan.