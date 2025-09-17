Phút bù giờ điên rồ ở Champions League

Rạng sáng 17/9, Dortmund dẫn Juventus 4-2 đến tận phút 90+3 nhưng vẫn để đối thủ gỡ hòa 4-4 ở vòng phân hạng, Champions League.

Phút 90+3, Juventus bị Dortmund dẫn 4-2 nhưng vẫn dâng cao áp sát với hy vọng tìm bàn rút ngắn tỷ số. Nỗ lực của đại diện Serie A được đền đáp bằng bàn thắng của Dusan Vlahovic ở phút 90+4. Pierre Kalulu tận dụng sự lơ là của cầu thủ đội khách để đoạt bóng, trước khi treo vào vùng cấm để đồng đội người Serbia dứt điểm cận thành, hạ thủ môn.

Chỉ 2 phút sau, khán đài sân vận động Allianz vỡ òa, khi đội chủ nhà có bàn gỡ hòa 4-4. Vlahovic tiếp tục ghi dấu ấn với quả tạt chuẩn xác từ cánh phải để Lloyd Kelly đánh đầu tung lưới Dortmund, qua đó khép lại trận đấu điên rồ với 8 bàn thắng được ghi, đều trong hiệp đấu thứ 2.

Cầu thủ và CĐV Juventus "phát cuồng" sau bàn thắng thứ 4.

Dortmund chỉ còn biết tự trách khi thi đấu quá chủ quan trong khoảng thời gian cuối. Julian Brandt, Daniel Svensson phải chịu trách nhiệm vì những pha xử lý hời hợt, tạo cơ hội cho đội chủ nhà tổ chức phản công.

Sau hiệp một thi đấu giằng co nhưng không có bàn thắng, Dortmund 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Karim Adeyemi (52') và Felix Nmecha (65') nhưng Juventus cũng nhanh chóng gỡ hòa nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Kenan Yildiz (63') và Dusan Vlahovic (67').

Phút 74 và 86, khán đài SVĐ Allianz chìm trong câm lặng khi lần lượt Yan Couto và Ramy Bensebaini giúp Dortmund dẫn 4-2. Trong ngày phong độ thăng hoa, Vlahovic khiến đối thủ không thể ra về với 3 điểm. Chân sút từng bị điền vào danh sách thanh lý của "Bianconeri" hoàn tất cú đúp bàn thắng và có đường kiến tạo quyết định để giúp chủ nhà giữ lại 1 điểm.