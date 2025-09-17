Khuya 16/9, Viktor Gyokeres chảy máu vùng đầu sau cú va chạm mạnh với đồng đội Gabriel Magalhaes khi Arsenal đối đầu Athletic Bilbao ở trận mở màn Champions League 2025/26.

Pha va chạm khiến Gyokeres đổ máu ở vùng đầu.

Tình huống xảy ra ở phút 30 trên sân San Mames, khi cả hai cùng nhảy lên đón bóng trong một pha dàn xếp đá phạt của Arsenal. Cú chạm mạnh khiến Gyokeres và Gabriel cùng ngã xuống sân, khiến khán giả thót tim.

Mọi thứ trở nên đáng lo hơn khi Gyokeres ngay lập tức ôm lấy phần sau gáy, báo hiệu mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Các nhân viên y tế nhanh chóng lao vào sân sơ cứu và chăm sóc vết thương cho Gyokeres.

Rất may Gyokeres vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Dù vậy, anh phải dùng băng quấn xung quanh đầu để tránh ảnh hưởng tới khả năng vận động khi chơi bóng.

Gyokeres chứng tỏ giá trị kể từ khi gia nhập Arsenal với 4 bàn sau 5 trận. Anh được kỳ vọng giúp "Pháo thủ" làm nên chuyện ở cả Premier League lẫn Champions League. Tuy nhiên, trong 45 phút hiệp một trước Bilbao, Gyokeres bị phong tỏa khá chặt.

Theo dự đoán của Opta, Liverpool là ứng viên vô địch hàng đầu ở Champions League mùa giải năm nay với xác suất vô địch lên tới 20%. Trong khi đó, Arsenal có xác suất vô địch cao thứ hai lên tới 16%, vượt qua PSG.