Các CLB Anh sẽ áp đảo ở Champions League?

Sự hiện diện của Arsenal, Man City và Liverpool ở nhóm các ứng viên vô địch UEFA Champions League 2025/26 phản ánh xu hướng thống trị của Premier League tại giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này.

Liverpool là ứng viên hàng đầu vô địch UEFA Champions League 2025/26.

Theo dự đoán của Opta, trước khi giai đoạn phân hạng Champions League 2025/26 khởi tranh, Liverpool là ứng viên vô địch hàng đầu với xác suất vô địch lên tới 20%. Tuy nhiên, việc Opta đánh giá Arsenal có xác suất vô địch Champions League cao thứ hai lên tới 16%, vượt qua nhà vô địch mùa trước Paris Saint-Germain, là một bất ngờ lớn.

Trong khi đó, PSG chỉ được đánh giá có 12% xác suất vô địch Champions League mùa này, xếp thứ ba. Man City xếp thứ 4 với 9% cơ hội đăng quang. Barcelona xếp thứ 5 với 8% cơ hội lên ngôi.

Real Madrid - gã khổng lồ 15 lần vô địch - sẽ đối mặt với một mùa giải đầy khó khăn, khi xếp tận thứ 7 trong danh sách các ứng viên hàng đầu của giải (6% vô địch). Chelsea là đội xếp thứ 6 với xác suất vô địch 8%.

Champions League mùa giải 2025/26 cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một quốc gia có hơn 6 đội tham dự giải đấu cùng lúc. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea và Newcastle United, Tottenham Hotspur hứa hẹn giúp bóng đá Anh duy trì vị thế ở châu Âu. Newcastle United được đánh giá có 3% cơ hội vô địch, chỉ xếp sau Bayern (5%) sau Real Madrid. Trong khi Tottenham có 1% cơ hội.

