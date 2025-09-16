Các CLB Anh sẽ áp đảo ở Champions League?

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sự hiện diện của Arsenal, Man City và Liverpool ở nhóm các ứng viên vô địch UEFA Champions League 2025/26 phản ánh xu hướng thống trị của Premier League tại giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này.

Theo dự đoán của Opta, trước khi giai đoạn phân hạng Champions League 2025/26 khởi tranh, Liverpool là ứng viên vô địch hàng đầu với xác suất vô địch lên tới 20%. Tuy nhiên, việc Opta đánh giá Arsenal có xác suất vô địch Champions League cao thứ hai lên tới 16%, vượt qua nhà vô địch mùa trước Paris Saint-Germain, là một bất ngờ lớn.

Trong khi đó, PSG chỉ được đánh giá có 12% xác suất vô địch Champions League mùa này, xếp thứ ba. Man City xếp thứ 4 với 9% cơ hội đăng quang. Barcelona xếp thứ 5 với 8% cơ hội lên ngôi.

Real Madrid - gã khổng lồ 15 lần vô địch - sẽ đối mặt với một mùa giải đầy khó khăn, khi xếp tận thứ 7 trong danh sách các ứng viên hàng đầu của giải (6% vô địch). Chelsea là đội xếp thứ 6 với xác suất vô địch 8%.

Champions League mùa giải 2025/26 cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một quốc gia có hơn 6 đội tham dự giải đấu cùng lúc. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea và Newcastle United, Tottenham Hotspur hứa hẹn giúp bóng đá Anh duy trì vị thế ở châu Âu. Newcastle United được đánh giá có 3% cơ hội vô địch, chỉ xếp sau Bayern (5%) sau Real Madrid. Trong khi Tottenham có 1% cơ hội.

