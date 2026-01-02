Trực tiếp Espanyol vs Barcelona

Trận derby xứ Catalonia giữa Espanyol và Barcelona sẽ là tâm điểm của vòng đấu thứ 18 La Liga.

Lamine Yamal là niềm hy vọng của Barcelona. Ảnh: Reuters.

Barcelona bước vào trận đấu với vị thế đội đầu bảng La Liga. Đoàn quân của HLV Hansi Flick đang sở hữu 46 điểm sau 18 vòng đấu, nhiều hơn 4 điểm so với đại kình địch Real Madrid, đội đã có dấu hiệu chững lại ở giai đoạn cuối năm.

Phong độ của "Blaugrana" thời gian qua rất ấn tượng khi họ toàn thắng 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Villarreal ở trận đấu khép lại năm 2025. Riêng tại La Liga, Barca thắng liền 8 vòng đấu, cho thấy sự ổn định và bản lĩnh của ứng viên vô địch.

Về phía Espanyol, đội chủ nhà đang trải qua một mùa giải vượt xa kỳ vọng. Sau khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 14 mùa trước, thầy trò HLV Manolo Gonzalez đã có sự lột xác mạnh mẽ ở mùa giải 2025/26.

Sau 17 vòng đấu, Espanyol giành được 10 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 4 trận, qua đó đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, chỉ kém Atletico Madrid 2 điểm và bỏ xa Real Betis tới 5 điểm. Đây là thành tích rất đáng khích lệ nếu nhìn vào việc Espanyol chưa từng kết thúc mùa giải trong top 7 La Liga kể từ mùa 2004/05.

Barcelona có hàng công đáng gờm. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, Espanyol đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại La Liga trước Sevilla, Celta Vigo, Rayo Vallecano, Getafe và Athletic Bilbao. Trên sân nhà RCDE, họ cũng chơi rất chắc chắn với thành tích 6 thắng, 1 hòa và 2 thua sau 9 trận, trở thành đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu lại không ủng hộ Espanyol. Đội bóng áo trắng – xanh không thể đánh bại Barcelona trên sân nhà tại La Liga kể từ tháng 1/2007. Chiến thắng gần nhất của Espanyol trước Barca ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha cũng đã diễn ra từ tháng 2/2009, khi họ thắng 2-1 ngay tại Camp Nou.

Barcelona đang hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp trước Espanyol, dù từng bị cầm hòa tại sân RCDE vào tháng 2/2022. Dù sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 51 bàn thắng, Barca vẫn khiến HLV Flick lo lắng khi đã để thủng lưới tới 20 bàn, nhiều nhất trong nhóm 7 đội dẫn đầu.

Sau trận derby này, Barcelona sẽ nhanh chóng chuyển hướng sang Siêu cúp Tây Ban Nha, nơi họ chuẩn bị sang Saudi Arabia để đối đầu Athletic Bilbao ở bán kết.

Lực lượng:

Espanyol: Charles Pickel và Ramon Terrats vắng mặt vì chấn thương.

Barcelona: Andreas Christensen, Dani Olmo và Gavi vắng mặt vì chấn thương.

Cầu thủ Barca bị bạn gái Rashford từ chối hôn Roony Bardghji muốn bạn gái Marcus Rashford trao nụ hôn xã giao nhưng bị từ chối khi cả ba tới tham dự một sự kiện bóng rổ ở Barcelona.