Mbeumo nổi giận với cầu thủ MU

Bryan Mbeumo không giấu được sự thất vọng khi Manchester United nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Manchester City trong trận derby Manchester diễn ra tại vòng 4 Ngoại hạng Anh.

Hành động của Mbeumo làm nổi bật sự mong manh về mặt tâm lý trong đội hình "Quỷ đỏ".

Trận thua này phơi bày những vấn đề dai dẳng của "Quỷ đỏ" và còn để lại nhiều khoảnh khắc đáng chú ý, đặc biệt là hành động từ Bryan Mbeumo. MEN cho hay Mbeumo vài lần thể hiện sự bực tức ra mặt với các đòng đội.

Dù chỉ là tân binh, chân sút người Cameroon chính là cái tên chơi quyết tâm nhất của MU từ đầu mùa. Anh có lý do để không hài lòng với các đồng đội. Một khoảnh khắc đáng chú ý khác của Mbeumo cũng diễn ra ở cuối trận đấu, khi Manchester City ghi thêm bàn thứ ba.

Đứng ở vòng tròn giữa sân, Mbeumo cố gắng thu hút sự chú ý của thủ môn Altay Bayindir. Tân binh của Manchester United hét lên, ra sức động viên Bayindir giữ vững tinh thần sau khi thủ môn này tỏ ra mất tự tin vì liên tiếp để thủng lưới.

Hành động của Mbeumo phơi bày vấn đề lớn trong tâm lý thi đấu của dàn sao Manchester United. Trên Sky Sports, Roy Keane chỉ trích sự thiếu máu lửa của cầu thủ Manchester United trong trận thua 0-3: "Cả trận Manchester United không có một thẻ vàng nào! Tôi nói điều này rất nhiều lần. Không có hệ thống hay sơ đồ nào có thể làm gì với tinh thần và thái độ của các cầu thủ".

Ngoại trừ tỷ số 3-0 chênh lệch nghiêng về Manchester City, trận đấu tại Etihad ở vòng 4 Ngoại hạng Anh vừa qua không có bất kỳ một tấm thẻ phạt nào được rút ra, điều cực hiếm tại một trận derby.