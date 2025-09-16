Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dowman có cơ hội phá kỷ lục Champions League

  • Thứ ba, 16/9/2025 06:13 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Max Dowman đứng trước cơ hội tạo dấu ấn lịch sử tại Champions League, để trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại giải đấu này.

Max Dowman cho thấy tiềm năng trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Anh.

Tài năng trẻ của Arsenal được HLV Mikel Arteta điền tên vào danh sách đội hình chuẩn bị cho trận đấu mở màn Champions League mùa 2025/26 gặp Athletic Club. Vào lúc 23h45 ngày 16/9, Arsenal sẽ hành quân tới sân của Athletic Bilbao để tham dự trận mở màn vòng phân hạng Champions League mùa giải 2025/26.

Dowman sẽ bước sang tuổi 16 vào tháng 12, do đó, nếu ra sân tại Champions League trước ngày này, tài năng trẻ Arsenal sẽ phá kỷ lục. Nếu được tung vào sân trong 6 lượt đấu đầu tiên trong giai đoạn phân hạng, anh sẽ trở thành cầu thủ 15 tuổi đầu tiên thi đấu tại Champions League.

Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở Champions League hiện thuộc về Youssoufa Moukoko (16 tuổi), người vào sân từ băng ghế dự bị cho Borussia Dortmund trong chiến thắng 2-1 trước Zenit St. Petersburg tại vòng bảng.

Hôm 24/8, ở 15 tuổi và 234 ngày, Dowman đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai từng ra sân tại Ngoại hạng Anh. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, tài năng trẻ sinh năm 2009 sẽ phá vỡ thêm nhiều kỷ lục của bóng đá châu Âu và thế giới.

