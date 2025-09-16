Huyền thoại Barcelona phủ nhận tin đồn đã qua đời

Cựu hậu vệ Barcelona và tuyển Pháp, Eric Abidal, vừa buộc phải lên tiếng trấn an người hâm mộ sau khi mạng xã hội lan truyền tin đồn thất thiệt về việc ông qua đời.

Abidal làm rõ tin đồn thất thiệt. Ảnh: Reuters.

Ngày 15/9, một số tài khoản trên nền tảng X bất ngờ tung tin Abidal đã tử vong do biến chứng từ ca ghép gan. Thông tin sai sự thật này nhanh chóng lan rộng, gây hoang mang trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá và buộc Abidal phải đưa ra tuyên bố chính thức.

Trên trang Instagram, cựu danh thủ 46 tuổi khẳng định: “Một số tin đồn không bao giờ nên tồn tại. Tôi vẫn ở đây, bên gia đình, và mọi thứ đều ổn. Xin hãy tôn trọng, bởi phía sau tôi còn có gia đình và các con. Để nói rõ ràng hơn, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tôi vẫn sống. Cám ơn sự quan tâm của mọi người".

Sự việc này đặc biệt gây phẫn nộ bởi nó khai thác chính câu chuyện có thật trong quá khứ của Abidal. Năm 2011, khi còn khoác áo Barcelona, ông được chẩn đoán mắc khối u gan. Sau ca phẫu thuật đầu tiên, Abidal phải trải qua một ca ghép gan vào năm 2012.

Bất chấp nghịch cảnh, ông đã trở lại thi đấu vào tháng 4/2013, tạo nên một trong những màn tái xuất giàu cảm xúc nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu.

Sau khi giải nghệ vào năm 2014, Abidal từng giữ vai trò Giám đốc Thể thao tại Barcelona. Hiện ông tập trung nhiều hơn cho gia đình và các hoạt động cá nhân.

Abidal có 125 lần ra sân cho Barcelona và giành 4 chức vô địch La Liga, 2 Champions League và nhiều danh hiệu khác.

