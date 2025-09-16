236 triệu bảng của MU tan biến ở Etihad

Ánh nắng vừa ló rạng sau cơn mưa ở Etihad cũng là lúc Manchester United trượt dài trong một thất bại cay đắng khác trước kình địch cùng thành phố.

Sir Jim Ratcliffe không thể hài lòng khi chứng kiến MU thi đấu tệ hại.

Trên khán đài VIP, ống kính truyền hình bắt trọn gương mặt Sir Jim Ratcliffe - mệt mỏi, chán nản, đôi tay xoa mặt như thể đang nhìn số tiền khổng lồ 236 triệu bảng của mình tan biến chỉ trong 90 phút thi đấu. Bên cạnh ông, Giám đốc điều Hành Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox - những người từng gắn bó với chính Manchester City - hẳn chẳng thể thoải mái.

Ratcliffe đặt niềm tin, tiền bạc và cả uy tín vào Ruben Amorim, kỳ vọng ông dọn dẹp mớ hỗn độn ở Old Trafford và đưa Manchester United trở lại cuộc đua với những CLB hàng đầu. Nhưng khoảng cách mà ông phải chứng kiến ở Etihad lại khiến mọi hy vọng thêm xa vời.

Khi mọi so sánh đều phơi bày sự thua kém

Trên sân, bất kỳ sự đối chiếu nào cũng mang lại nỗi thất vọng cho Manchester United. Ở khung thành, Altay Bayindir chỉ càng làm lộ rõ sự khác biệt khi so với Gianluigi Donnarumma bên kia chiến tuyến. Sự lựa chọn số một của Manchester City mang lại sự chắc chắn, còn “người gác đền” của “Quỷ đỏ” lại khiến khán giả cảm thấy bất an ngay từ những pha xử lý đầu tiên. Senne Lammens - tân binh tiềm năng - bị giữ lại trên ghế dự bị, còn Bayindir một lần nữa chứng minh vì sao anh chỉ được coi là “số hai”.

Hàng công cũng chẳng sáng sủa hơn. Benjamin Sesko, bản hợp đồng 74 triệu bảng, phung phí cơ hội duy nhất của mình. Trong khi đó, Erling Haaland lạnh lùng dạy cho đàn em bài học về đẳng cấp tiền đạo hàng đầu thế giới với một cú đúp gọn gàng, và suýt chút nữa đã có hat-trick nếu không bị cột dọc từ chối. Ở những trận cầu lớn, sự khác biệt của một ngôi sao lớn là điều được chờ đợi. Manchester United chi rất nhiều để sở hữu Sesko, nhưng chính Haaland mới cho thấy thế nào là giá trị xứng đáng từng xu.

Bryan Mbeumo không cứu được MU.

Không có Matheus Cunha - một bản hợp đồng khác phải ngồi ngoài vì chấn thương – Manchester United buộc phải đặt niềm tin vào Bryan Mbeumo. Tiền đạo người Cameroon từng có pha dứt điểm buộc Donnarumma trổ tài, nhưng sau đó lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Khi cả Sesko, Mbeumo và Bayindir cùng gây thất vọng, câu hỏi đặt ra là: 236 triệu bảng đã thực sự đem lại điều gì ngoài sự ngột ngạt?

Điều tệ hại hơn, thất bại 0-3 chưa hẳn phản ánh đầy đủ sự chênh lệch. Nếu Haaland không đưa bóng dội cột dọc, hoặc Tijjani Reijnders không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Manchester United hoàn toàn có thể phải nhận trận thua đậm hơn.

Amorim kiên định hay cố chấp?

Sau trận đấu, Ruben Amorim vẫn không thay đổi giọng điệu quen thuộc: “Bao giờ tôi muốn thay đổi, tôi sẽ thay đổi. Nếu không, các ông phải thay HLV”.

Đó là sự cứng rắn từng khiến Sir Jim Ratcliffe ấn tượng - một HLV không sợ nói thẳng và dám bảo vệ niềm tin. Nhưng khi đội bóng đang ngụp lặn trong chuỗi thất vọng, sự kiên định ấy lại giống như một dạng cố chấp nguy hiểm.

Thực tế, kể từ sau thất bại trước Arsenal ở ngày ra quân, Manchester United chưa thể hiện được sự cải thiện nào đáng kể. Họ hòa Fulham trong thế trận nhạt nhòa, bị Grimsby Town loại ê chề khỏi Carabao Cup, thắng Burnley đầy nhọc nhằn, rồi chịu khuất phục hoàn toàn trước Manchester City. Khi người hâm mộ chờ đợi một tập thể đang dần “hồi sinh”, họ lại chứng kiến một Manchester United quen thuộc: bế tắc trong tấn công, mong manh trong phòng ngự và thiếu bản lĩnh ở những trận cầu lớn.

MU vẫn loay hoay trước Man City.

Amorim thậm chí còn nhắc đến “nhiều chuyện hậu trường” mà ông không tiện chia sẻ, ngụ ý rằng CLB đang đối diện những vấn đề vượt ngoài sân cỏ. Thế nhưng, thay vì đem lại cảm giác cảm thông, phát biểu ấy lại càng khoét sâu nỗi lo rằng United chưa thoát khỏi vòng xoáy hỗn loạn từ trong ra ngoài.

Sir Jim Ratcliffe không phải mẫu ông chủ dễ dàng “thay HLV như thay áo”. Nhưng ông cũng khó lòng chấp nhận việc số tiền khổng lồ bỏ ra chỉ đổi lấy những trận thua bạc nhược. Manchester United tiêu đậm để khởi đầu một kỷ nguyên mới, song kết quả chỉ là hình ảnh cũ kỹ: một tập thể lép vế toàn diện trước kình địch, bất lực cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Điều đáng lo là Amorim không cho thấy dấu hiệu sẵn sàng thay đổi. Trong khi các HLV hàng đầu thường được đánh giá cao bởi khả năng thích ứng và xoay chuyển tình thế, Amorim vẫn gắn chặt vào triết lý 3-4-3, coi nó như “tuyên ngôn” bất di bất dịch. Niềm tin tuyệt đối ấy có thể là phẩm chất, nhưng ở Old Trafford lúc này, nó đang trở thành gánh nặng.

Người hâm mộ Manchester United quá quen với sự kiên nhẫn kéo dài, nhưng Ratcliffe thì không. Với một dự án được xây dựng trên niềm tin, tiền bạc và kỳ vọng, sự chờ đợi không thể là vô hạn. Câu hỏi duy nhất còn lại là: Sir Jim Ratcliffe sẽ còn kiên nhẫn với những ngày tăm tối này bao lâu nữa? Và nếu Amorim không thay đổi, liệu chính ông có phải là người bị thay đổi trước tiên?

Nhìn lại màn vùi dập MU 3-0 của Man City Tối 14/9, MU thua 0-3 trước Man City ở vòng 14 Premier League.