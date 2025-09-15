Man Utd không còn lý do để biện minh

Thất bại 0-3 ở Etihad không chỉ là tỷ số, mà là lời cáo buộc rõ ràng về sự rệu rã của Man Utd dưới thời Amorim.

Bruno Fernandes không thể kéo MU tiến lên.

Một Man City còn đang trong quá trình tái thiết vẫn đủ sức vùi dập đối thủ truyền kiếp. Với Manchester United, thất bại này không chỉ là con số trên bảng tỷ số, mà là tấm gương phản chiếu sự rệu rã, lạc lối trong cả hệ thống dưới tay Ruben Amorim.

Kịch bản cũ của Manchester United

Derby Manchester luôn mang trong nó sự thù địch, niềm kiêu hãnh và khát vọng chứng tỏ. Nhưng ở Etihad lần này, cán cân nghiêng hẳn về phía xanh thành Manchester.

Điều đáng nói, đây không phải là một Man City hoàn thiện nhất dưới tay Pep Guardiola, mà là một tập thể đang trong giai đoạn xây dựng lại, vắng nhiều trụ cột. Dẫu vậy, họ vẫn đủ sức áp đặt thế trận, tạo ra khoảng cách và dập tắt hy vọng mong manh của Manchester United.

Những gương mặt quen thuộc tiếp tục gieo ác mộng. Phil Foden và Erling Haaland - bộ đôi từng mở màn bằng cơn mưa bàn thắng trong trận derby 6-3 hồi năm 2022 - lại là kẻ chốt hạ. Bảy bàn derby gần nhất của Foden đều đến trong ba năm, còn Haaland thì nâng tổng số lên tám, với cú đúp trong hiệp hai. Khi Man City thiếu vắng những ngôi sao từng làm nên dàn nhạc giao hưởng trước đây, chính hai cái tên ấy đảm nhận vai trò của cả một dàn hợp xướng.

Ở trận này, Man United nhập cuộc không tệ, thậm chí có vài pha phối hợp khiến Guardiola thoáng chùng vai lo ngại. Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức “nguy cơ”.

Chưa kịp tạo cơ hội thực sự, "Quỷ đỏ" sụp đổ bởi tình huống Bruno Fernandes đứng nhìn Foden lao vào đánh đầu từ quả tạt của Jeremy Doku. Một lần nữa, vấn đề kỷ luật chiến thuật và sự tập trung ở hàng tiền vệ khiến Man United trả giá.

MU thua Man City không phải điều gì quá mới mẻ.

Ruben Amorim vùng vẫy ngoài đường biên, vung tay, gào thét, nhưng hình ảnh ấy chỉ càng lột tả sự bất lực. Những quyết định nhân sự của ông tạo cảm giác chắp vá: Luke Shaw đá trung vệ dù không phải sở trường; Fernandes bị ép làm “số 6” trong khi thiếu kỹ năng phòng ngự; Benjamin Sesko loay hoay tìm bàn thắng đầu tiên; Patrick Dorgu thì việt vị cả dặm nhưng vẫn chìa tay đòi đập tay ăn mừng. Cả tập thể toát ra sự thiếu cân bằng và thiếu định hướng.

Nghiêm trọng hơn cả là vị trí trong khung gỗ. Nếu Man City sở hữu Gianluigi Donnarumma - một chốt chặn đủ để che lấp ánh đèn pha Etihad - thì Man United có tới ba “thủ môn số hai”.

Tom Heaton chỉ còn là thủ lĩnh tinh thần. Altay Bayindir nhỏ bé trong pha đối mặt Haaland. Senne Lammens thì được ống kính lia tới nhiều lần vì… sự tò mò của khán giả. Amorim không có thủ môn số một đúng nghĩa, và đó là sự khác biệt lớn nhất.

Manchester United đi lùi

Thất bại lần này cũng gợi nhắc một chuỗi ám ảnh. Đây đã là lần thứ bảy Guardiola dẫn dắt Man City ghi ít nhất ba bàn vào lưới Man United.

CĐV chủ nhà hát vang chế giễu Amorim: “Họ sẽ chẳng bao giờ thắng nữa, họ đang khóc ở Stretford End, Ruben Amorim…” Rồi những ca khúc “Old Trafford is falling down” và màn nhảy Poznan làm nhói lòng khán giả đỏ. Mái khán đài phía nam Etihad rò nước xuống khu vực CĐV khách như một ẩn dụ cay đắng: Man United đang dột từ trong ruột.

MU vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng.

Đáng buồn hơn, Man United bước vào trận này với vị trí cao hơn Man City trên bảng xếp hạng - điều hiếm hoi suốt gần năm năm. Nhưng hy vọng đó nhanh chóng tan biến. Khi Haaland ghi bàn thứ hai, mọi thứ kết thúc. Sân Etihad nổ tung trong điệu nhảy Poznan, còn khán đài đội khách thì bắt đầu vơi dần. Những CĐV trung thành nhất cũng không muốn chứng kiến thêm.

Con số thống kê phơi bày sự thật phũ phàng. Sau sáu giờ thi đấu ở Premier League mùa này, Man United mới có đúng một bàn từ bóng sống. Hàng thủ đã ba lần thủng lưới vì tiền vệ không theo kèm người. Hàng công hơn 200 triệu bảng chưa tạo ra sự khác biệt. Trong khi đó, Man City - một đội bóng “chưa hoàn chỉnh” - vẫn đủ sắc bén để giải quyết trận đấu bằng hai khoảnh khắc cá nhân.

Amorim sẽ còn phải điều trần, sẽ còn nhiều lời biện minh, nhưng bản chất không thay đổi: Man United đang tụt lùi, thậm chí so với chính họ mùa trước. Năm ngoái, họ còn cầm hòa Arsenal, thắng Fulham và cả Man City. Năm nay, tất cả chỉ còn là hoài niệm.

Một thất bại derby đôi khi có thể tha thứ nếu nó báo hiệu khởi đầu mới. Nhưng thất bại này thì khác: nó chỉ ra một "Quỷ đỏ" rệu rã, thiếu bản lĩnh, thiếu chiến lược và thiếu cả niềm tin. Điều đáng sợ nhất cho người hâm mộ không phải là thất bại, mà là cảm giác tê liệt: họ không còn bất ngờ, cũng chẳng còn giận dữ. Chỉ còn sự bất lực, khi derby một lần nữa phơi bày sự thật phũ phàng.