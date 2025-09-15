Phản ứng của Donnarumma khi thắng MU

Thủ thành Gianluigi Donnarumma thừa nhận hạnh phúc sau chiến thắng 3-0 thuyết phục của Man City trước MU thuộc vòng 4 Premier League khuya 14/9.

Donnarumma từng được MU quan tâm trong hè 2025.

Donnarumma ra mắt ấn tượng sau khi cập bến Etihad với giá 26 triệu bảng từ PSG ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè. Thủ môn người Italy kiểm soát tốt khu vực 16,50 m, và có pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Bryan Mbeumo trong hiệp hai.

Chia sẻ sau trận, huyền thoại Peter Schmeichel cho biết cố thuyết phục Donnarumma gia nhập MU khi dự khán các trận của PSG ở Champions League mùa trước. "Tôi trò chuyện với cậu ấy nhiều lần, và luôn nói 'chúng tôi muốn cậu đến MU'. Cậu ấy trả lời rất muốn đến Anh".

Tuy nhiên, khi Schmeichel tiếp cận trong cuộc buổi phỏng vấn sau trận derby Manchester và đùa về việc Donnarumma lẽ ra nên đứng trong khung gỗ MU, thủ môn này thẳng thắn đáp: "Tôi rất, rất hạnh phúc ở đây".

Trong khi đó, Pep Guardiola khẳng định: "Donnarumma chơi rất tốt. Trong những tình huống phạt góc, cậu ấy thực sự chắc chắn, đặc biệt là pha cứu thua trước Mbeumo. Sau pha cứu thua đó, phản ứng từ các cầu thủ cho thấy sự gắn kết trong đội bóng".

Guardiola cũng cho biết Man City mang về một thủ môn có kinh nghiệm tuyệt vời, với những màn trình diễn xuất sắc tại PSG và ĐTQG Italy. "Donnarumma rất hạnh phúc ở Paris, nhưng khi cơ hội đến, cậu ấy sẵn sàng chinh phục Premier League và tận hưởng một cuộc phiêu lưu mới".

Donnarumma được cho là lọt tầm ngắm của MU trong hè 2025. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" cuối cùng chọn tài năng trẻ Senne Lammens.