Bị Man City vùi dập, CĐV MU bỏ về từ phút 70

Khuya 14/9, trận derby Manchester tại Etihad biến thành cơn ác mộng với thầy trò HLV Ruben Amorim khi họ bị Man City hủy diệt 3 bàn không gỡ.

Những chiếc ghế trống được nhìn thấy ở khu vực dành cho người hâm mộ Manchester United.

Trên khán đài sân Etihad, hàng nghìn CĐV MU không thể chịu nổi cảnh tượng ê chề. Họ bắt đầu lũ lượt rời sân từ phút 70, biến khu vực dành cho đội khách thành một khoảng trống lạnh lẽo trong những phút cuối. Trái lại, khán giả chủ nhà hả hê hát vang ăn mừng, tận hưởng một ngày derby ngọt ngào.

Etihad cũng dành những khoảnh khắc lắng đọng để tưởng nhớ huyền thoại quyền Anh và CĐV cuồng nhiệt Man City, Ricky Hatton vừa qua đời ở tuổi 46. Và chắc chắn, nếu còn ở trên khán đài, ông sẽ mỉm cười mãn nguyện với màn trình diễn rực rỡ của đội bóng con cưng.

Kết quả giúp Man City vượt mặt MU, leo lên vị trí thứ 8 Premier League, chỉ kém top 4 đúng 2 điểm. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" rơi tự do xuống thứ 14 với 4 điểm sau 4 trận, số điểm ít ỏi ngang bằng số trận đấu phản ánh rõ bộ mặt bạc nhược của đội.

Ngay từ phút 17, Phil Foden mở tỷ số bằng cú đánh đầu gọn gàng sau pha đi bóng kỹ thuật của Jeremy Doku loại bỏ Luke Shaw. Dù chỉ để thua 0-1 sau hiệp một, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ với MU sau giờ nghỉ.

Hung thần quen thuộc Erling Haaland ghi liền hai bàn trong hiệp hai. Phút 49, tiền đạo người Na Uy bứt tốc vượt qua De Ligt và Shaw trước khi tinh tế bấm bóng qua đầu thủ thành Altay Bayindir. Chưa đầy 20 phút sau, sai lầm vụng về của Harry Maguire mở toang cơ hội để Haaland hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.