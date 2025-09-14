Trận derby Manchester tệ nhất mọi thời?

Người hâm mộ có quyền nghi ngờ về một trận derby thiếu kịch tính khi cả MU lẫn Man City đều đang gặp khủng hoảng.

MU và Man City gặp những vấn đề trước derby.

Hai tuần trước, Ruben Amorim nói ông sẽ tiếp tục dẫn dắt MU, nhưng thừa nhận không chắc còn tại vị sau kỳ nghỉ quốc tế. Hiện tại, Amorim vẫn nắm quyền, có lẽ nhờ vào quả phạt đền ở phút 97 của Bruno Fernandes mang về chiến thắng 3-2 trước Burnley tại Old Trafford.

Tình hình ở MU u ám đến mức một chiến thắng muộn trên sân nhà trước đội bóng dự đoán xếp cuối bảng lại được coi là dấu hiệu tích cực. Thật vậy, "Quỷ đỏ" có màn khởi đầu không tốt bất chấp chi mạnh tay nâng cấp hàng công hè này. Những dấu hiệu chệch choạch sớm xuất hiện.

Hai đội bóng, một tình cảnh

Khoảnh khắc cầm bảng chiến thuật của Amorim trở thành trò cười sau thất bại ở loạt sút penalty trước Grimsby Town ở Carabao Cup. MU chịu thất bại trong trận mở màn trước một Arsenal không cần bung sức cũng giành 3 điểm. Tiếp đó là trận hòa 1-1 trước Fulham khi họ may mắn gỡ hòa nhờ pha phản lưới của Rodrigo Muniz. Trong khi đó, tân binh giá 76,5 triệu euro, Benjamin Sesko, chưa đá chính trận nào ở Premier League.

Thế nhưng khá nghịch lý khi nhìn vào bảng xếp hạng Premier League, MU không phải đội bóng tệ nhất thành phố. "Quỷ đỏ" có 4 điểm sau 3 trận đấu. Ngược lại, cảm giác Man City không còn là chính mình. Thầy trò HLV Pep Guardiola thua 2 trong 3 trận đầu mùa. Chỉ duy nhất một đội vô địch Premier League từng trải qua điều này trong lịch sử giải đấu.

"Nhạc trưởng" Rodri trở lại sau khi vắng bóng hoàn toàn ở mùa giải trước do chấn thương. Tuy nhiên, chủ nhân Quả vóng vàng 2024 bất lực trước tình cảnh của đội. Anh chua chát thừa nhận: "Tôi không phải Messi. Tôi không thể trở lại và làm cho đội bóng thắng mãi mãi".

CLB của Pep đang lao đao.

Vào tháng 4 vừa qua, hai đội bóng thành Manchester tạo nên một trong những trận đấu kém hấp dẫn nhất mùa. Kết quả hòa không bàn thắng tại Old Trafford khi Man City không thực hiện nổi một cú sút nào trong 20 phút cuối. Cả hai đội không thực sự tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào. Lần này, kịch bản có thể còn tệ hơn.

Với Man City, sau khi được Abu Dhabi mua lại, đội bóng có bước chuyển mình mạnh mẽ. Không ai có thể quên màn ăn mừng cảm xúc khi ghi bàn mang về chức vô địch ở những phút cuối của Sergio Aguero năm 2012. Sau đó, Man City trải qua giai đoạn thăng trầm dưới thời Roberto Mancini và Manuel Pellegrini, trước khi Pep Guardiola xuất hiện vào năm 2016.

Từ đó, Man City thăng tiến vượt bậc, đạt những thành tích chưa từng có trong lịch sử tồn tại. Họ giành 3 chức vô địch liên tiếp từ 2022 đến 2024 và vô địch cả Champions League. Mọi thứ có vẻ ổn định trong một vài tháng đầu mùa giải trước, nhưng kể từ đó, tình hình trở nên đáng báo động.

Về phần MU, sự đi xuống là điều tất yếu sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Thống kê cho thấy, họ chỉ giành được trung bình hơn một điểm mỗi trận, tương đương khoảng 40 điểm một mùa. Sau loạt thay đổi và cải tổ, MU trong tay Amorim chưa thể cải thiện. Với tỷ lệ thắng thấp nhất trong số các HLV MU kể từ thời Sir Alex, Amorim lúc này ngồi trên đống lửa.

Guardiola và Amorim đều đang ngồi trên đống lửa.

Hai CLB thành Manchester lao dốc

Từ lâu, MU không còn được coi là ứng cử viên vô địch. Trong khi đó, Man City lần hiếm hoi bị đánh giá thấp trong cuộc đua vô địch dưới thời Guardiola. Cả hai đội đều đang đối mặt với những vấn đề lớn, và rất cần một chiến thắng ở derby Manchester để vực dậy tình hình.

Với những vấn đề kéo dài từ mùa giải trước, cả MU và Man City đều đứng trước ngã rẽ quan trọng. Mặc dù có những thay đổi, sự bất ổn vẫn đeo bám khiến cho derby Manchester lần này trở thành bài kiểm tra quyết định cho tương lai của cả hai đội.

Màn thư hùng tại Etihad giờ không còn là cuộc đối đầu giữa hai ông lớn hùng mạnh, mà là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đang tìm lại chính mình. Dù ai chiến thắng, có lẽ cũng chẳng thể che đậy được sự thật rằng derby Manchester năm nay là một trong những trận đấu thất vọng nhất nhiều năm qua.

"Khi cả hai đội bóng đang vật lộn với những vấn đề lớn và phong độ thiếu ổn định, người hâm mộ có thể sắp chứng kiến trận derby Manchester tệ nhất trong lịch sử Premier League", ESPN kết luận.