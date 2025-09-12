Thay đổi chóng mặt ở derby Manchester

MU và Man City có sự thay đổi lớn về nhân sự kể từ trận chung kết FA Cup mùa 2023/24.

MU kỳ vọng vào màn tỏa sáng của Mbeumo (trái) ở derby Manchester. Ảnh: Reuters.

Tháng 5/2024, MU của Erik ten Hag đánh bại Man City 2-1 tại Wembley để tránh một mùa giải trắng tay. Sau ba kỳ chuyển nhượng với số tiền khổng lồ được chi ra, diện mạo hai đội giờ đây đã khác xa.

Ở Old Trafford, chỉ còn 7 cầu thủ trong đội hình đăng quang FA Cup vẫn trụ lại. Ten Hag cũng đã rời ghế HLV trưởng, nhường chỗ cho Ruben Amorim.

Với hàng thủ, Andre Onana, Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane và Jonny Evans chia tay MU. Lisandro Martinez vẫn ở lại nhưng chấn thương dài hạn, trong khi Diogo Dalot vẫn đang cạnh tranh suất đá chính.

Ở hàng tiền vệ, Bruno Fernandes là cái tên hiếm hoi còn giữ vị trí chính thức, trong khi Scott McTominay, Sofyan Amrabat và Christian Eriksen đều đã ra đi. Tài năng trẻ Kobbie Mainoo cũng chật vật trong cuộc cạnh tranh suất đá chính.

Trên hàng công, Alejandro Garnacho chuyển sang Chelsea sau mâu thuẫn với HLV Amorim. Marcus Rashford và Rasmus Hojlund cũng đã ra đi, khiến MU phải chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè vừa qua cho những chân sút mới. Kể từ năm 2024, “Quỷ đỏ” tiêu tốn tới 429 triệu bảng để tái thiết đội hình.

De Bruyne chia tay Man City để sang Napoli. Ảnh: Reuters.

Trái với MU, Man City ít thay đổi hơn nhưng cũng phải chia tay những cựu binh. Kyle Walker cập bến Burnley, Kevin De Bruyne sang Napoli, trong khi Julian Alvarez gia nhập Atletico Madrid. Jack Grealish và Manuel Akanji lần lượt được cho mượn tới Everton và Inter Milan.

Dù vậy, phần lớn trụ cột của Man City vẫn được giữ lại, với những cái tên như Erling Haaland, Rodri hay Ruben Dias được kỳ vọng sẽ gánh vác đội chủ sân Etihad. Trong ba kỳ chuyển nhượng, đội bóng áo xanh đã chi 390 triệu bảng để bổ sung nhân lực và trẻ hóa đội hình.

Hơn 800 triệu bảng đã được hai đội chi ra để nâng cấp lực lượng kể từ trận chung kết tại Wembley. Trận Derby Manchester sắp tới vì thế càng trở nên gay cấn hơn.

