Barca tái thiết, Deco ra tay

Barcelona đang trải qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ dưới bàn tay của Giám đốc Thể thao Deco.

Deco đang tái thiết Barcelona.

Chỉ trong vòng chưa đầy tám tháng, đội bóng xứ Catalonia hoàn tất gia hạn hợp đồng với 12 gương mặt quan trọng, từ dàn sao trẻ đến HLV Hansi Flick, qua đó củng cố nền tảng cho tham vọng duy trì đỉnh cao ở cả La Liga lẫn đấu trường châu Âu.

Ngay từ đầu năm 2025, Barca xác định rõ chiến lược: giữ chân những con người giúp CLB giành cú “ăn ba nội địa” gồm La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà vua và tiến gần tới chung kết Champions League. Deco là người trực tiếp triển khai kế hoạch, biến lời khẳng định từ ban lãnh đạo thành hiện thực bằng một loạt bản hợp đồng dài hạn.

Trong danh sách này có những cái tên then chốt: Ronald Araujo ký tới 2031, Pedri và Gavi cùng gắn bó đến 2030, Pau Cubarsi được trói chân bằng điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 500 triệu euro. Lamine Yamal, viên ngọc quý của lò La Masia, đặt bút ký tới 2031, khẳng định vị thế biểu tượng cho thế hệ mới.

Kế hoạch của Deco không chỉ dừng ở dàn sao trẻ. Barca cũng gia hạn với những trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Raphinha, Jules Kounde hay thủ thành Szczesny. Ansu Fati, dù ngay sau đó được cho mượn sang Monaco, vẫn ký hợp đồng đến năm 2028. Inaki Peña nối dài cam kết tới 2029 trước khi gia nhập Elche theo dạng tạm thời.

Thậm chí, Hansi Flick - người mới chỉ dẫn dắt đội bóng một mùa - cũng được tưởng thưởng bằng bản hợp đồng tới 2027. Quyết định này thể hiện niềm tin tuyệt đối từ lãnh đạo Camp Nou vào tài cầm quân của chiến lược gia người Đức.

De Jong đồng ý ở lại Barcelona.

Danh sách 12 cái tên nhiều khả năng sẽ sớm nâng lên thành 13. Frenkie de Jong, một trong những trụ cột quan trọng nhất tuyến giữa, lên tiếng xác nhận sẽ gia hạn trong chuyến du đấu tại Hàn Quốc. Hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào 2026, và việc gia hạn hứa hẹn khép lại một trong những hồ sơ cấp bách nhất trên bàn của Deco.

Không dừng lại ở đó, Barca còn đang làm việc để thuyết phục Eric García gia hạn, qua đó hoàn tất bức tranh ổn định nhân sự dài hạn.

Những gì Barcelona làm trong năm 2025 không chỉ đơn thuần là ký giấy tờ. Đó là thông điệp mạnh mẽ: CLB quyết tâm xây dựng một tập thể vừa giàu kinh nghiệm, vừa dồi dào sức trẻ, sẵn sàng cho một chu kỳ thành công mới.

Trong bối cảnh bóng đá châu Âu ngày càng cạnh tranh khốc liệt, “kế hoạch tái thiết” của Deco mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ rằng Barcelona không còn bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn nhân sự như giai đoạn trước, mà đang từng bước củng cố nền móng để trở lại vị thế thống trị.