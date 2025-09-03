Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo nén nước mắt

  • Thứ tư, 3/9/2025 06:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 3/9, tuyển Bồ Đào Nha tổ chức buổi lễ tưởng nhớ Diogo Jota và em trai Andre Silva.

Ronaldo cùng đồng đội tưởng nhớ Jota.

Toàn bộ thành viên tuyển quốc gia Bồ Đào Nha mặc suit tối màu, xuất hiện với vẻ mặt đượm buồn. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội dường như vẫn chưa quên cú sốc khiến họ mất đi một trong những người bạn, người anh em thân thiết trong nhiều năm trên tuyển.

Máy quay ghi lại khoảnh khắc Ronaldo nghẹn ngào. Lão tướng 40 tuổi như nén nước mắt trong khoảnh khắc khán phòng vỗ tay tri ân Jota. Khi giới thiệu chức vô địch UEFA Nations League, CR7 cũng không mỉm cười.

Sinh thời, Jota là bạn thân của Ronaldo. Cựu tiền đạo Liverpool thừa nhận lấy đàn anh làm nguồn cảm hứng phát triển sự nghiệp và định hình phong cách thi đấu.

Trước đó, Ronaldo không dự tang lễ của Jota tại quê nhà, do lo ngại sự xuất hiện của bản thân sẽ khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Ban đầu, cựu tiền đạo MU nhận chỉ trích nhưng anh vẫn chọn cách im lặng.

Ngày 6 và 10/9, tuyển Bồ Đào Nha sẽ có 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, lần lượt trước Armenia và Hungary. Với phong độ ấn tượng, Ronaldo vẫn sẽ là đầu tàu của "Seleccao" tại chiến dịch lần này. Lão tướng sinh năm 1985 hướng đến mục tiêu dự kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp.

Phát biểu của Ronaldo về Ten Hag gây sốt trở lại

Cristiano Ronaldo từng công khai bày tỏ sự thiếu tôn trọng đối với HLV Erik ten Hag sau những mâu thuẫn trong thời gian anh thi đấu tại MU.

24:1446 hôm qua

Duy Anh

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

