Ronaldo nén nước mắt

Rạng sáng 3/9, tuyển Bồ Đào Nha tổ chức buổi lễ tưởng nhớ Diogo Jota và em trai Andre Silva.

Ronaldo cùng đồng đội tưởng nhớ Jota.

Toàn bộ thành viên tuyển quốc gia Bồ Đào Nha mặc suit tối màu, xuất hiện với vẻ mặt đượm buồn. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội dường như vẫn chưa quên cú sốc khiến họ mất đi một trong những người bạn, người anh em thân thiết trong nhiều năm trên tuyển.

Máy quay ghi lại khoảnh khắc Ronaldo nghẹn ngào. Lão tướng 40 tuổi như nén nước mắt trong khoảnh khắc khán phòng vỗ tay tri ân Jota. Khi giới thiệu chức vô địch UEFA Nations League, CR7 cũng không mỉm cười.

Sinh thời, Jota là bạn thân của Ronaldo. Cựu tiền đạo Liverpool thừa nhận lấy đàn anh làm nguồn cảm hứng phát triển sự nghiệp và định hình phong cách thi đấu.

Trước đó, Ronaldo không dự tang lễ của Jota tại quê nhà, do lo ngại sự xuất hiện của bản thân sẽ khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Ban đầu, cựu tiền đạo MU nhận chỉ trích nhưng anh vẫn chọn cách im lặng.

Ngày 6 và 10/9, tuyển Bồ Đào Nha sẽ có 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, lần lượt trước Armenia và Hungary. Với phong độ ấn tượng, Ronaldo vẫn sẽ là đầu tàu của "Seleccao" tại chiến dịch lần này. Lão tướng sinh năm 1985 hướng đến mục tiêu dự kỳ World Cup thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp.