Ronaldo tri ân Jota

  • Chủ nhật, 7/9/2025 05:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Siêu sao Cristiano Ronaldo có khoảnh khắc đáng nhớ trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Armenia tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 7/9.

Ronaldo tri ân Jota sau khi ghi bàn.

Ở trận này, sau khi Joao Felix mở tỷ số ở phút thứ 10, Ronaldo đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 chỉ 11 phút sau đó. Ngay sau khi lập công, CR7 đã chỉ tay lên trời để tưởng nhớ người đồng đội quá cố Diogo Jota.

Trước đó, Ronaldo từng gây tranh cãi khi không tham dự tang lễ của Jota tại Gondomar, Bồ Đào Nha hồi tháng 7. Theo Record, tiền đạo 40 tuổi này được cho là "đã rất sốc khi nghe tin về sự ra đi của Jota", nhưng vẫn chọn không góp mặt để đảm bảo trật tự trong lúc tiến hành buổi lễ trang nghiêm.

Một bộ phận người hâm mộ đã chỉ trích Ronaldo vì sự vắng mặt này, buộc chị gái Katia phải lên tiếng bảo vệ CR7 trên mạng xã hội. Ronaldo cũng chọn im lặng thay vì lên tiếng giải thích.

Sau Ronaldo, đến lượt hậu vệ Joao Cancelo cũng ăn mừng tương tự khi ghi bàn thứ ba cho Bồ Đào Nha vào lưới Armenia. Ở trận này, Ronaldo và Felix là hai cầu thủ có cho mình cú đúp.

Ronaldo có pha lập công thứ 140 trong màu áo tuyển quốc gia, đồng thời cũng là bàn thắng thứ 942 trong sự nghiệp. Cả hai đều là những thống kê chưa từng có trong lịch sử. Đây cũng là pha lập công thứ 7 của Ronaldo khi đối đầu Armenia.

Ngày 9/9, Bồ Đào Nha sẽ có chuyến làm khách đến sân của Hungary.

