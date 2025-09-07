Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo rực sáng trong trận thắng 5-0 của Bồ Đào Nha

  • Chủ nhật, 7/9/2025 01:07 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Đêm 7/9, Cristiano Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng đậm của Bồ Đào Nha trước Armenia ở bảng F, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Ronaldo duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 40.

Phút 21, từ quả tạt bên cánh phải của Pedro Neto, Cristiano Ronaldo di chuyển thông minh để thoát khỏi sự đeo bám của 2 hậu vệ, trước khi rướn người dứt điểm cận thành, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Khi hiệp hai mới diễn ra được 1 phút, CR7 chứng tỏ đẳng cấp với một cú "nã đại bác" từ ngoài vùng cấm, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng đến từ bán đảo Iberia.

Ronaldo có pha lập công thứ 140 trong màu áo tuyển quốc gia, đồng thời cũng là bàn thắng thứ 942 trong sự nghiệp. Cả hai đều là những thống kê chưa từng có trong lịch sử. Đây cũng là pha lập công thứ 7 của Ronaldo khi đối đầu Armenia.

Chưa dừng ở đó, siêu sao sinh năm 1985 còn góp dấu giày trong bàn thắng thứ 3 của Bồ Đào Nha ở phút 32. Cú sút cận thành của CR7 tạo ra một tình huống lộn xộn trước khung thành chủ nhà. Joao Cancelo tận dụng sự lúng túng của các hậu vệ Armenia để vung chân dứt điểm, gia tăng cách biệt cho ĐKVĐ UEFA Nations League.

Joao Felix mở tỷ số cho Bồ Đào Nha bằng pha đánh đầu ngay phút thứ 10, sau đó hoàn tất cú đúp ở phút 61. Cả 5 bàn thắng của "Seleccao" ở trận này đều được ghi bởi các cầu thủ đang thi đấu tại Saudi Pro League.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn không có đối thủ cạnh tranh cho vị trí trung phong của tuyển Bồ Đào Nha. Cựu sao Real Madrid đặt mục tiêu tham dự World Cup 2026, giải đấu cấp thế giới thứ 6 liên tiếp trong sự nghiệp.

Ngày 9/9, Bồ Đào Nha sẽ có chuyến làm khách đến sân của Hungary. Đây cũng là một trong những "con mồi" ưa thích của Ronaldo. Anh đã ghi 6 bàn vào lưới đội tuyển Trung Âu.

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

