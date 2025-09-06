Đồng đội Ronaldo mắc kẹt ở Saudi Arabia

Al Nassr vướng phải bê bối chuyển nhượng liên quan đến trường hợp của trung vệ Aymeric Laporte.

Laporte chưa thể rời Al Nassr.

Laporte không thể thi đấu cho Athletic Bilbao dù đạt thỏa thuận cá nhân lẫn mức phí chuyển nhượng giữa hai CLB. Báo chí Tây Ban Nha chỉ trích Al Nassr chậm trễ trong việc gửi các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng, qua đó không được FIFA công nhận tính hợp pháp của thương vụ.

Nói về trường hợp của Laporte, HLV Ernesto Valverde của Bilbao cho biết: "Chúng tôi muốn có Laporte nhưng điều này hiện là không thể. Thay vì tiếc nuối, Bilbao phải hướng đến tương lai".

Khi được hỏi về cơ hội để bổ sung giấy tờ lên FIFA nhằm hoàn tất thương vụ, HLV Valverde nói: "Tôi không nắm rõ những cuộc đàm phán như vậy. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả trên sân cỏ. CLB sẽ nỗ lực đến phút cuối, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Nhiều nguồn tin cho rằng lãnh đạo Al Nassr không hài lòng với thái độ muốn rời CLB của Laporte. CLB Saudi Arabia coi việc trung vệ này không được chơi cho Bilbao như một đòn trả đũa.

Trang chủ La Liga thậm chí điền tên Laporte trên cơ sở dữ liệu tạm thời, bởi Bilbao nộp đủ giấy tờ cùng hợp đồng ký kết với cầu thủ. Nhưng do FIFA không chấp thuận, bản hợp đồng không thể được công bố.

FIFA cũng khẳng định không tạo ra ngoại lệ cho trường hợp này, khi kỳ chuyển nhượng ở Tây Ban Nha đã khép lại vào ngày 1/9. Điều này đồng nghĩa Laporte vẫn thuộc biên chế Al Nassr và không được coi là cầu thủ tự do.

