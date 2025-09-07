Tuyển Anh xây chắc ngôi đầu ở vòng loại World Cup

Rạng sáng 7/9, tuyển Anh đánh bại Andorra 2-0 trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Đội tuyển Anh tiếp tục thể hiện sức mạnh tại vòng loại World Cup khi đánh bại Andorra với tỷ số 2-0 trên sân Villa Park. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò Thomas Tuchel củng cố ngôi đầu bảng K với 12 điểm, hơn đội đứng thứ 2, Serbia khoảng cách 5 điểm, mà còn kéo dài chuỗi toàn thắng trước Andorra lên con số 8 trận, với tổng tỷ số 28-0.

Không phải dàn sao đắt giá, Elliot Anderson cái tên vừa được triệu tập lên tuyển Anh mới là người gây ấn tượng ở trận này. Cầu thủ thuộc biên chế Nottingham thi đấu chững chạc, dẫn dắt lối chơi và kết hợp ăn ý với Noni Madueke. Chính bộ đôi này đã tạo ra những tình huống nguy hiểm đầu tiên, trong đó có cú sút bị chặn của Eberechi Eze và pha dứt điểm của Madueke bị thủ thành Iker Alvarez từ chối.

Anderson được nhiều trang thống kê chấm điểm cao nhất trận.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Anh ở phút 25, khi đường chuyền của Madueke vô tình chạm vào Christian Garcia, đổi hướng khiến Alvarez không kịp phản xạ. Bàn thua không khiến Andorra sụp đổ, nhưng họ vẫn bất lực trong việc ngăn cản cú đánh đầu của Declan Rice từ quả tạt chuẩn xác của Reece James ở phút 67, ấn định chiến thắng 2-0 cho "Tam Sư".

Với thắng lợi này, Anh duy trì mạch toàn thắng sau 4 lượt trận và hướng tới cuộc chạm trán quan trọng với Serbia vào ngày 9/9. Trong khi đó, Andorra tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng, nối dài chuỗi thất bại tại vòng loại World Cup lên con số 60.