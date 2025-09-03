Người 'giúp' MU tống khứ Sancho

Jadon Sancho vừa tiết lộ rằng đã nghe lời khuyên từ Marcus Rashford để gia nhập Aston Villa trong hè 2025.

Sancho ra mắt Aston Villa.

Sau quãng thời gian khó khăn tại Old Trafford, Sancho chọn sân Villa Park làm bệ phóng để vực dậy sự nghiệp. Tiền vệ này gia nhập đội theo dạng cho mượn một mùa, không kèm điều khoản mua đứt. Aston Villa cũng chấp nhận trả 80% tiền lương của Sancho.

Trước khi quyết định ký hợp đồng, Sancho tìm đến người bạn thân Rashford để xin lời khuyên. Rashford từng có nửa mùa giải 2024/25 thi đấu tại Villa Park và đánh giá đây là môi trường phù hợp để Sancho phát triển.

"Rashford nói nhiều điều tốt đẹp về câu lạc bộ, rằng đây như một gia đình và bầu không khí rất thân thiện. Những đồng đội và nhân viên cũng tuyệt vời. Tôi chắc chắn cảm nhận được điều đó khi mới đến", Sancho nói trong ngày ra mắt đội mới.

Tiền vệ người Anh cũng cho biết rất hứng thú trước dự án của HLV Unai Emery tại Aston Villa. Cựu sao Borussia Dortmund nói: "Khi tôi trò chuyện với HLV, ông ấy mang đến cho tôi niềm tin và sự tự tin. Emery cho tôi thấy kế hoạch mà đội muốn đạt được trong năm nay và điều đó thực sự truyền cảm hứng cho tôi".

Trước khi đến Aston Villa, Sancho nhận được nhiều lời đề nghị từ các CLB ở châu Âu nhưng không đạt thỏa thuận. Cầu thủ 25 tuổi đang bước vào năm cuối hợp đồng tại MU, với lựa chọn gia hạn thêm 12 tháng.

