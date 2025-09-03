Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Người 'giúp' MU tống khứ Sancho

  • Thứ tư, 3/9/2025 07:30 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Jadon Sancho vừa tiết lộ rằng đã nghe lời khuyên từ Marcus Rashford để gia nhập Aston Villa trong hè 2025.

Sancho ra mắt Aston Villa.

Sau quãng thời gian khó khăn tại Old Trafford, Sancho chọn sân Villa Park làm bệ phóng để vực dậy sự nghiệp. Tiền vệ này gia nhập đội theo dạng cho mượn một mùa, không kèm điều khoản mua đứt. Aston Villa cũng chấp nhận trả 80% tiền lương của Sancho.

Trước khi quyết định ký hợp đồng, Sancho tìm đến người bạn thân Rashford để xin lời khuyên. Rashford từng có nửa mùa giải 2024/25 thi đấu tại Villa Park và đánh giá đây là môi trường phù hợp để Sancho phát triển.

"Rashford nói nhiều điều tốt đẹp về câu lạc bộ, rằng đây như một gia đình và bầu không khí rất thân thiện. Những đồng đội và nhân viên cũng tuyệt vời. Tôi chắc chắn cảm nhận được điều đó khi mới đến", Sancho nói trong ngày ra mắt đội mới.

Tiền vệ người Anh cũng cho biết rất hứng thú trước dự án của HLV Unai Emery tại Aston Villa. Cựu sao Borussia Dortmund nói: "Khi tôi trò chuyện với HLV, ông ấy mang đến cho tôi niềm tin và sự tự tin. Emery cho tôi thấy kế hoạch mà đội muốn đạt được trong năm nay và điều đó thực sự truyền cảm hứng cho tôi".

Trước khi đến Aston Villa, Sancho nhận được nhiều lời đề nghị từ các CLB ở châu Âu nhưng không đạt thỏa thuận. Cầu thủ 25 tuổi đang bước vào năm cuối hợp đồng tại MU, với lựa chọn gia hạn thêm 12 tháng.

MU thắng vất vả trên sân nhà Khuya 30/8, Manchester United có chiến thắng đầu tiên tại Premier League khi hạ Burnley 3-2 trên sân Old Trafford.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Duy Luân

Jadon Sancho Dortmund Jadon Sancho MU Rashford

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý