Ronaldo vỡ mộng đến Bayern, Dortmund

Cristiano Ronaldo từng có cơ hội sang Bundesliga thi đấu trước khi đầu quân cho Al Nassr vào đầu năm 2023, nhưng kế hoạch này đã không xảy ra.

Ronaldo từng được đề nghị sang Bundesliga thi đấu. Ảnh: Reuters.

Trong cuốn sách "Transfer Insider" của Christian Falk, xuất bản bởi Bild, người đại diện cũ của Ronaldo là Jorge Mendes đã tích cực giới thiệu ngôi sao 40 tuổi này đến ban lãnh đạo Bayern.

"Siêu cò" Mendes đã chuẩn bị một hồ sơ đặc biệt làm nổi bật những lợi ích mà CR7 có thể mang lại, bao gồm khả năng truyền thông, thương mại hóa và sự ảnh hưởng toàn cầu.

Oliver Kahn, Giám đốc Điều hành của Bayern vào thời điểm đó, thừa nhận rằng các cuộc thảo luận đã diễn ra. Ngoài Bayern, Dortmund cũng nhận được lời đề nghị tương tự. Tuy nhiên, cả hai câu lạc bộ Đức đều quyết định không tiến hành thương vụ này.

Bayern từ chối đón Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Bayern nghiêm túc xem xét việc ký hợp đồng với Ronaldo, nhưng lo ngại phòng thay đồ sẽ bị ảnh hưởng sau sự xuất hiện của CR7. Ban lãnh đạo Bayern tin rằng vị thế ngôi sao của Ronaldo có thể gây ra những xáo trộn trong đội ngũ và làm mất cân bằng về lương bổng.

Robert Lewandowski, cầu thủ có thu nhập cao nhất của Bayern thời điểm đó, chỉ nhận khoảng 24 triệu euro mỗi năm, trong khi Ronaldo đã kiếm được khoảng 29 triệu euro tại MU và được cho là muốn có mức lương tương tự tại sân Allianz Arena.

Dortmund cũng đưa ra quyết định tương tự Bayern, khi họ cho rằng những lợi ích thương mại mà Mendes hứa hẹn không đủ để bù đắp cho những rủi ro về mặt thể thao và tài chính. Lập trường của cả hai câu lạc bộ này cho thấy rằng các đội hàng đầu châu Âu không sẵn sàng hy sinh sự đoàn kết của CLB và sự cân bằng lâu dài chỉ vì một ngôi sao.

Với việc không có lời đề nghị nào từ châu Âu, chương cuối của Ronaldo tại MU đã kết thúc một cách đột ngột vào tháng 11/2022 sau cuộc xung đột với Erik ten Hag. Tiền đạo người Bồ Đào Nha quyết định gia nhập Al Nassr vào tháng 1/2023 với mức thu nhập lên đến 200 triệu euro/năm, bao gồm tiền lương và các hợp đồng quảng cáo.

Ronaldo ném băng đội trưởng Khuya 23/8, Cristiano Ronaldo tỏ thái độ thất vọng khi Al Nassr thua Al Ahli 3-5 ở loạt luân lưu chung kết Siêu cúp Saudi Arabia trên sân Hong Kong.