Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo vỡ mộng đến Bayern, Dortmund

  • Thứ tư, 3/9/2025 06:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo từng có cơ hội sang Bundesliga thi đấu trước khi đầu quân cho Al Nassr vào đầu năm 2023, nhưng kế hoạch này đã không xảy ra.

Ronaldo từng được đề nghị sang Bundesliga thi đấu. Ảnh: Reuters.

Trong cuốn sách "Transfer Insider" của Christian Falk, xuất bản bởi Bild, người đại diện cũ của Ronaldo là Jorge Mendes đã tích cực giới thiệu ngôi sao 40 tuổi này đến ban lãnh đạo Bayern.

"Siêu cò" Mendes đã chuẩn bị một hồ sơ đặc biệt làm nổi bật những lợi ích mà CR7 có thể mang lại, bao gồm khả năng truyền thông, thương mại hóa và sự ảnh hưởng toàn cầu.

Oliver Kahn, Giám đốc Điều hành của Bayern vào thời điểm đó, thừa nhận rằng các cuộc thảo luận đã diễn ra. Ngoài Bayern, Dortmund cũng nhận được lời đề nghị tương tự. Tuy nhiên, cả hai câu lạc bộ Đức đều quyết định không tiến hành thương vụ này.

Ronaldo anh 1

Bayern từ chối đón Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Bayern nghiêm túc xem xét việc ký hợp đồng với Ronaldo, nhưng lo ngại phòng thay đồ sẽ bị ảnh hưởng sau sự xuất hiện của CR7. Ban lãnh đạo Bayern tin rằng vị thế ngôi sao của Ronaldo có thể gây ra những xáo trộn trong đội ngũ và làm mất cân bằng về lương bổng.

Robert Lewandowski, cầu thủ có thu nhập cao nhất của Bayern thời điểm đó, chỉ nhận khoảng 24 triệu euro mỗi năm, trong khi Ronaldo đã kiếm được khoảng 29 triệu euro tại MU và được cho là muốn có mức lương tương tự tại sân Allianz Arena.

Dortmund cũng đưa ra quyết định tương tự Bayern, khi họ cho rằng những lợi ích thương mại mà Mendes hứa hẹn không đủ để bù đắp cho những rủi ro về mặt thể thao và tài chính. Lập trường của cả hai câu lạc bộ này cho thấy rằng các đội hàng đầu châu Âu không sẵn sàng hy sinh sự đoàn kết của CLB và sự cân bằng lâu dài chỉ vì một ngôi sao.

Với việc không có lời đề nghị nào từ châu Âu, chương cuối của Ronaldo tại MU đã kết thúc một cách đột ngột vào tháng 11/2022 sau cuộc xung đột với Erik ten Hag. Tiền đạo người Bồ Đào Nha quyết định gia nhập Al Nassr vào tháng 1/2023 với mức thu nhập lên đến 200 triệu euro/năm, bao gồm tiền lương và các hợp đồng quảng cáo.

Ronaldo ném băng đội trưởng Khuya 23/8, Cristiano Ronaldo tỏ thái độ thất vọng khi Al Nassr thua Al Ahli 3-5 ở loạt luân lưu chung kết Siêu cúp Saudi Arabia trên sân Hong Kong.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo Mourinho Dortmund Ronaldo bayern munich al nassr dortmund

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

Đọc tiếp

Antony bat khoc hinh anh

Antony bật khóc

12 giờ trước 20:06 2/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Tiền đạo người Brazil không kìm được nước mắt trong lễ ra mắt với tư cách tân binh Real Betis, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp sau quãng thời gian khó khăn tại Manchester United.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý