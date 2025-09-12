Khởi đầu mới của truyền nhân Messi

Ansu Fati - gương mặt từng được Barcelona kỳ vọng kế thừa di sản của Lionel Messi - đang đứng trước cơ hội mở ra một chương mới trong sự nghiệp.

Fati sắp tái xuất sau thời gian dài vắng bóng.

Sau hơn bốn tháng vắng bóng vì chấn thương và đánh mất chỗ đứng tại Camp Nou, tiền đạo 22 tuổi đã sẵn sàng ra mắt AS Monaco, trong bối cảnh niềm tin và kỳ vọng ở Công quốc dâng cao.

Lộ trình trở lại được tính toán kỹ lưỡng

Monaco không vội vàng tung Fati vào sân, bất chấp sức ép từ khán giả mong chờ tân binh ngôi sao. Ban huấn luyện cùng HLV Adi Hütter hiểu rõ: Ligue 1 đòi hỏi cường độ thể lực rất khắc nghiệt, nhất là trong lối chơi pressing mà đội bóng xứ Công quốc áp dụng. Một cầu thủ từng chỉ có 298 phút thi đấu ở mùa giải trước không thể ngay lập tức đáp ứng yêu cầu đó.

Thay vì đốt cháy giai đoạn, Monaco xây dựng riêng cho Ansu một giáo án thể lực. Trong kỳ nghỉ đội tuyển quốc gia vừa qua, anh miệt mài tập luyện và đạt những chỉ số khả quan. Sự kiên nhẫn này cho thấy CLB đặt cược lâu dài vào tiền đạo người Tây Ban Nha, chứ không chỉ kỳ vọng anh là “ngôi sao trình diễn”.

Với sự tiến bộ rõ rệt, ngày Fati trở lại sân cỏ chỉ còn tính bằng giờ. Trận gặp Metz cuối tuần này ở vòng 4 Ligue 1 được dự báo là cột mốc cho màn ra mắt trong màu áo đỏ-trắng. Không chỉ có vậy, Monaco còn điền tên Fati vào danh sách dự Champions League, minh chứng cho niềm tin tuyệt đối mà họ dành cho anh - điều mà Barcelona đã không còn.

Bối cảnh thuận lợi để hồi sinh

Fati đã không chơi một trận chính thức nào kể từ ngày 3/5, khi Barcelona thắng Valladolid 2-1 và anh bị rút khỏi sân sau hiệp một. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho những năm tháng lận đận của cầu thủ từng được coi là “viên ngọc” La Masia: chấn thương liên miên, phong độ sa sút, và cuối cùng phải rời Camp Nou trong lặng lẽ.

Fati từng được coi là truyền nhân Messi tại Barcelona.

Tại Monaco, môi trường ít áp lực hơn, cùng một giải đấu giàu tính cạnh tranh nhưng không khắc nghiệt như La Liga, chính là cơ hội để Fati tìm lại bản năng. Đội bóng Công quốc cũng đang xây dựng một dự án tham vọng, với mục tiêu là kẻ thách thức thực sự của PSG trong cuộc đua vô địch Ligue 1.

Fati mới 22 tuổi, nghĩa là anh vẫn còn cả một thập kỷ phía trước nếu biết tận dụng cơ hội này. Monaco không chỉ cho anh một sân khấu để thi đấu, mà còn mang đến sự tin tưởng - điều mà chấn thương và những quyết định vội vàng ở Barcelona từng tước đi.

Nếu vượt qua được bóng ma thể lực, nếu tìm lại sự tự tin trong từng pha bứt tốc và dứt điểm, Fati hoàn toàn có thể biến Louis II thành nơi đánh dấu sự tái sinh. Bởi lẽ, tài năng thiên bẩm vẫn còn đó - chỉ cần một môi trường phù hợp để thăng hoa.

Từ Metz vào cuối tuần này đến những đêm Champions League sắp tới, Ansu Fati đang bước vào hành trình viết lại câu chuyện đời mình. Và lần này, anh sẽ không chỉ được nhớ tới như “người kế vị hụt của Messi”, mà có thể trở thành biểu tượng mới của một Monaco giàu tham vọng.