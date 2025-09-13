Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU thay đổi táo bạo ở derby Manchester

  • Thứ bảy, 13/9/2025 06:53 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Huấn luyện viên Ruben Amorim dự kiến thực hiện một số điều chỉnh lớn trong đội hình chính khi đối đầu với Manchester City tại sân Etihad.

Mainoo dự kiến đá chính khi đối đầu với Manchester City tại sân Etihad.

Tối 14/9, ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, Manchester United sẽ đối đầu với Manchester City. Theo tiết lộ từ A Bola, HLV Amorim dự kiến vẫn sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 và để Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko và Noussair Mazraoui ra sân ngay từ đầu.

Đây là phương án khá táo bạo bởi bộ ba này chủ yếu ngồi dự bị từ đầu mùa. Mainoo dự kiến đảm nhận vai trò trụ cột ở trung tâm hàng tiền vệ cùng với Casemiro, cả hai được kỳ vọng giúp MU kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng trong các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Noussair Mazraoui cũng là một lựa chọn gây ngạc nhiên, khi anh dự kiến đảm nhận vai trò chạy cánh phải (wing-back). Điều này có lẽ xuất phát từ việc HLV Amorim quá thất vọng với phong độ của người đồng hương Diogo Dalot thời gian qua.

Benjamin Sesko sẽ dẫn dắt hàng công của Manchester United ở tuyến đầu. Tiền đạo này đang rất khao khát ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ trong trận derby Manchester. Trước đó, trong buổi họp báo trước trận, HLV Amorim cũng xác nhận Altay Bayindir sẽ trấn giữ khung thành thay vì tân binh Senne Lammens.

Nhận hai thẻ đỏ, Leverkusen vẫn thắng kịch tính

Bayer Leverkusen giành chiến thắng đầu tiên tại Bundesliga mùa giải 2025/26, khi vượt qua Eintracht Frankfurt với tỷ số 3-1 ở vòng 3.

1 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Ruben Amorim Manchester City

    Greenwood bung no hinh anh

    Greenwood bùng nổ

    30 phút trước 06:47 13/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Tiền đạo Mason Greenwood có ngày thi đấu chói sáng, góp công lớn giúp Marseille đánh bại Lorient với tỷ số 4-0 ở vòng 4 Ligue 1 rạng sáng 13/9.

