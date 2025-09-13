MU thay đổi táo bạo ở derby Manchester

Huấn luyện viên Ruben Amorim dự kiến thực hiện một số điều chỉnh lớn trong đội hình chính khi đối đầu với Manchester City tại sân Etihad.

Mainoo dự kiến đá chính khi đối đầu với Manchester City tại sân Etihad.

Tối 14/9, ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, Manchester United sẽ đối đầu với Manchester City. Theo tiết lộ từ A Bola, HLV Amorim dự kiến vẫn sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 và để Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko và Noussair Mazraoui ra sân ngay từ đầu.

Đây là phương án khá táo bạo bởi bộ ba này chủ yếu ngồi dự bị từ đầu mùa. Mainoo dự kiến đảm nhận vai trò trụ cột ở trung tâm hàng tiền vệ cùng với Casemiro, cả hai được kỳ vọng giúp MU kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng trong các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Noussair Mazraoui cũng là một lựa chọn gây ngạc nhiên, khi anh dự kiến đảm nhận vai trò chạy cánh phải (wing-back). Điều này có lẽ xuất phát từ việc HLV Amorim quá thất vọng với phong độ của người đồng hương Diogo Dalot thời gian qua.

Benjamin Sesko sẽ dẫn dắt hàng công của Manchester United ở tuyến đầu. Tiền đạo này đang rất khao khát ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ trong trận derby Manchester. Trước đó, trong buổi họp báo trước trận, HLV Amorim cũng xác nhận Altay Bayindir sẽ trấn giữ khung thành thay vì tân binh Senne Lammens.