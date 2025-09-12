Amorim chọn thủ môn cho derby Manchester

HLV Ruben Amorim xác nhận Altay Bayindir sẽ trấn giữ khung thành MU thay vì Senne Lammens trong trận derby với Man City thuộc vòng 4 Premier League tối 14/9 (giờ Hà Nội).

Lammens chưa có cơ hội ra sân cho MU.

"Lammens có tiềm năng rất lớn, tôi hài lòng với những gì cậu ấy thể hiện. Nhưng vào thời điểm này, đội bóng cần một thủ môn nhiều kinh nghiệm và thật sự bản lĩnh", Amorim giải thích về quyết định chọn Bayindir.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không quên dành lời động viên cho tân binh trẻ: "Lammens có đủ tiềm năng để trở thành thủ môn số một của Manchester United trong nhiều năm tới".

Về trường hợp Andre Onana, Amorim thẳng thắn: "Onana từng chơi tuyệt vời ở Inter, nhưng lúc này CLB cần một sự thay đổi. Đôi khi thật khó để chỉ ra chính xác nguyên nhân, có thể là phong độ không đúng thời điểm, hay cả thiếu may mắn. Tôi chỉ có thể chúc Onana những điều tốt đẹp nhất".

Mùa giải này, thủ môn người Cameroon không có cơ hội sân tại Premier League. Anh mới bắt chính trong trận thua trước Grimsby ở Carabao Cup trước khi chuyển sang khoác áo Trabzonspor dưới dạng cho mượn. Ngược lại, MU sớm lên kế hoạch thay thế Onana khi ký hợp đồng với thủ môn Lammens hè này.

Thủ môn người Bỉ gia nhập MU với bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng. Lammens nổi bật với phản xạ và những tình huống cứu thua bằng chân. Anh được đánh giá có phong cách chơi gần tương đồng với David de Gea.

Cơ hội có thể sớm đến với Lammens khi Bayindir chơi không tốt trong cả 3 trận Premier League từ đầu mùa.