MU đã sai ngay từ đầu với Onana

Có những bản hợp đồng khi ký kết được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới, nhưng sau cùng lại trở thành gánh nặng kéo lùi cả tập thể.

Onana là bản hợp đồng sai lầm của MU.

Với Manchester United, Andre Onana chính là một trường hợp điển hình. Từ vị trí số một trong khung gỗ, thủ môn người Cameroon rơi xuống hàng số ba chỉ trong vòng hai tháng và giờ phải khăn gói sang Thổ Nhĩ Kỳ. Câu chuyện của anh không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn phản chiếu cả một giai đoạn tuyển dụng sai lầm dưới thời Erik ten Hag - thứ mà Ruben Amorim đang từng bước dọn dẹp.

Từ niềm hy vọng đến “người thừa”

Mùa hè 2023, Onana đến Old Trafford với hào quang của một thủ môn từng vào tới chung kết Champions League cùng Inter Milan. Ten Hag tin rằng cậu học trò cũ ở Ajax sẽ giúp ông nâng tầm lối chơi, nhất là khả năng chuyền bóng từ tuyến dưới. 47 triệu bảng được chi ra với niềm tin đây sẽ là mảnh ghép quan trọng trong công cuộc phục hưng Man United.

Thế nhưng, chỉ sau hai năm, hình ảnh Onana lại gắn liền với những sai lầm. Đỉnh điểm là ở Champions League, khi anh mắc lỗi nghiêm trọng trước Galatasaray và các đồng đội thậm chí còn quay lưng, không một lời động viên. Trong mắt nhiều CĐV, đó là dấu hiệu cho thấy thủ môn này khó có thể trụ lâu tại Anh.

Mùa hè 2025, bi kịch đến sớm hơn dự kiến. Onana dính chấn thương ngay trước tour du đấu tại Mỹ, buộc Ruben Amorim phải chuẩn bị mùa giải đầu tiên mà không có thủ môn số một. Man United ban đầu trấn an dư luận rằng tình hình không nghiêm trọng. Nhưng khi mùa giải khởi tranh, Onana vẫn ở ngoài sân, để rồi chỉ còn là lựa chọn phụ sau Altay Bayindir và Tom Heaton.

Amorim vẫn dành cho Onana cơ hội chuộc lỗi ở League Cup. Nhưng trận gặp Grimsby Town - đội bóng hạng Tư - lại trở thành dấu chấm hết. Onana mắc hai sai lầm trong thế trận, rồi tiếp tục gây thất vọng ở loạt luân lưu khi để lọt lưới 12/13 quả sút. Một thủ môn từng được kỳ vọng là bệ phóng cho lối chơi kiểm soát bóng của Ten Hag, giờ trở thành nỗi ám ảnh trong khung gỗ.

Từ đây, Man United không còn chần chừ. CLB xúc tiến nhanh việc chiêu mộ Senne Lammens - thủ môn trẻ người Bỉ được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất châu Âu. Bên cạnh đó, một số cầu thủ kỳ cựu thậm chí còn bày tỏ mong muốn có Emiliano Martinez, nhà vô địch World Cup giàu cá tính. Tất cả chỉ ra một điều: Onana không còn nằm trong kế hoạch tương lai.

Onana không đáp ứng được kỳ vọng ở MU.

Sự ra đi của Onana chỉ là một phần trong chuỗi những sai lầm chuyển nhượng dưới thời Ten Hag. Trước anh, những cái tên như Tyrell Malacia, Antony, Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee hay Manuel Ugarte cũng đều để lại dấu hỏi lớn. Thay vì nâng tầm đội bóng, nhiều tân binh trở thành gánh nặng về lương và phí chuyển nhượng, đồng thời tạo ra lỗ hổng về chất lượng thi đấu.

Onana đặc biệt gây thất vọng bởi anh được mang về như một “dấu ấn cá nhân” của Ten Hag. Chính chiến lược gia người Hà Lan từng chỉ đạo Ajax trong trận bán kết Champions League 2019 - nơi Onana mắc sai lầm trong việc đứng quá sâu, tạo khoảng trống để Tottenham lội ngược dòng. Vậy mà vài năm sau, ông vẫn kiên quyết đưa học trò cũ về Old Trafford. Đáng tiếc, điểm yếu kỹ thuật ấy không được cải thiện, và tại Premier League - giải đấu khắc nghiệt hơn nhiều - nó nhanh chóng bị khai thác triệt để.

Amorim và cuộc dọn dẹp cần thiết

Những gì Amorim làm không hẳn chỉ là trừng phạt cá nhân. Ông đang nỗ lực tái thiết Man United từ nền móng. Bằng việc loại bỏ Onana, cũng như thẳng tay với Marcus Rashford - một biểu tượng khác đã sa sút - Amorim gửi đi thông điệp rõ ràng: bất kỳ cầu thủ nào không đáp ứng yêu cầu đều phải ra đi, bất kể giá trị chuyển nhượng hay danh tiếng.

Trong công cuộc này, Amorim nhận được sự hỗ trợ của Jorge Vital, HLV thủ môn giàu kinh nghiệm. Vital sớm nhận ra Onana không đáp ứng tiêu chuẩn tập luyện và thi đấu. Việc Onana trở thành “người thừa” chỉ là kết quả tất yếu của một quá trình đánh giá khách quan, thay vì cảm tính như dưới thời Ten Hag.

Onana từng có cơ hội rời Old Trafford sớm hơn, khi Monaco đặt vấn đề mượn anh hồi đầu hè. Tuy nhiên, mức lương và chi phí đi kèm khiến thương vụ đổ bể. Cuối cùng, với việc thị trường Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa lâu hơn, Trabzonspor trở thành lối thoát hiếm hoi cho thủ môn 29 tuổi.

Đây là kết thúc buồn cho một bản hợp đồng từng được tô vẽ như “chìa khóa tái thiết”. Thay vì để lại di sản tích cực, Onana trở thành minh chứng sống động cho sự lạc lối trong chiến lược mua sắm của Ten Hag.

Onana là sai lầm của Erik ten Hag.

Câu chuyện Onana phản ánh rõ ràng một sự thật: Manchester United đã trả giá đắt cho những quyết định sai lầm ở thượng tầng. Từ chỗ là thủ môn đắt giá thứ ba trong lịch sử, Onana giờ phải sang Thổ Nhĩ Kỳ để cứu vãn sự nghiệp. Với Ruben Amorim, việc loại bỏ Onana không chỉ giải quyết một “cục nợ”, mà còn là bước đi quan trọng trong việc xóa bỏ bóng ma quá khứ để mở ra kỷ nguyên mới.

Ở Old Trafford, mỗi sự ra đi đều chứa đựng thông điệp. Và trường hợp Onana chính là lời nhắc nhở sâu sắc: những bản hợp đồng sai lầm có thể kéo dài nhiều năm, nhưng một HLV đủ bản lĩnh sẽ biết cách đặt dấu chấm hết, để khởi đầu lại từ đầu.