Vừa rời MU, Onana tuyên bố vô cùng hạnh phúc

Andre Onana đã hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Manchester United sang Trabzonspor theo dạng cho mượn đến hết mùa và chỉ còn chờ thông qua thủ tục đăng ký thi đấu.

Onana đã ra mắt CLB mới.

Thủ thành người Cameroon bay đến Thổ Nhĩ Kỳ chiều 11/9 bằng chuyên cơ riêng cùng vợ Melanie và đại diện để kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Ngay khi đặt chân xuống, anh được chào đón nồng nhiệt bởi hàng trăm CĐV cuồng nhiệt.

Chia sẻ trên 61Saat, Onana bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc. Có thể nói tôi cực kỳ hạnh phúc. Đây là một dự án mới, một cuộc phiêu lưu mới đối với tôi. Ngay từ những giây phút đầu tiên, tôi đã cảm nhận được tình yêu từ mọi người xung quanh. Tôi muốn sớm bắt tay vào tập luyện và đền đáp tình cảm ấy bằng màn trình diễn trên sân.”

Trabzonspor vốn đang chuẩn bị bán thủ môn Ugurcan Cakir cho Galatasaray, nên thương vụ mượn Onana nhanh chóng được xúc tiến trước khi kỳ chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ khép lại vào ngày 12/9.

Onana vừa bay sang Thổ Nhĩ Kỳ sau khi có lần khoác áo thứ 50 cho Cameroon trong trận thua Cape Verde 0-1 ở vòng loại World Cup 2016. Sau trận đấu, anh còn gây chú ý khi có va chạm với một CĐV lúc rời sân.

Ở tuổi 29, Onana sẽ được tăng gấp đôi thu nhập nhờ phí ký hợp đồng và các khoản thưởng, trong khi toàn bộ lương của anh sẽ do Trabzonspor chi trả. Thỏa thuận này không bao gồm khoản phí mượn cho Manchester United, cũng không kèm điều khoản mua đứt vào mùa hè năm sau.

Onana vẫn còn ba năm hợp đồng đã ký từ năm 2023 sau khi gia nhập từ Inter với giá 47,2 triệu bảng. MU có quyền gia hạn thêm 12 tháng, song khả năng anh khoác áo đội bóng này lần nữa là rất thấp.

Onana, người mới chỉ ra sân duy nhất một trận cho Manchester United mùa này trong thất bại trước Grimsby ở Cúp Liên đoàn, dự kiến sẽ có màn ra mắt trước Fenerbahce tại Istanbul vào Chủ nhật.