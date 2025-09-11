Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Onana gây bất ngờ cho MU

  • Thứ năm, 11/9/2025 06:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhiều người ở Manchester United ngạc nhiên trước quyết định của Andre Onana khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng.

Onana sẽ cập bến Thổ Nhĩ Kỳ trong hè này.

Theo The Athletic, nội bộ "Quỷ đỏ" nghĩ Onana sẽ ở lại để chiến đấu giành lại vị trí trong đội hình xuất phát, hoặc ít nhất chờ đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa đông. Khi ấy, anh có thể tìm kiếm cơ hội chuyển đến một CLB hàng đầu châu Âu khác.

Tại Trabzonspor, Onana sẽ phải nỗ lực vực dậy phong độ. Anh được kỳ vọng trở thành thủ môn số 1 sau khi Ugurcan Cakir chuyển sang khoác áo Galatasaray. Onana có thể ra mắt CLB vào chủ nhật này khi Trabzonspor đối đầu Fenerbahce.

Từ đầu mùa, Onana mất vị trí vào tay Altay Bayindir, và sự xuất hiện của Senne Lammens càng làm phức tạp thêm tương lai của anh tại Old Traffford. HLV Ruben Amorim dự định giữ Onana làm lựa chọn số 1, nhưng thay đổi sau khi cựu sao Ajax gặp chấn thương cơ bắp.

Onana từng góp công lớn giúp Inter Milan vào chung kết Champions League 2022/23 và giành hai danh hiệu quốc nội. HLV Pep Guardiola của Man City thậm chí ca ngợi Onana là "thủ môn xuất sắc". Tuy nhiên, màn trình diễn của Onana tại MU không đạt kỳ vọng, với nhiều sai sót dẫn đến việc mất vị trí chính thức.

Trong khi đó, tại Manchester United, Bayindir và Lammens sẽ cạnh tranh vị trí trong đội hình xuất phát, với Bayindir được cho là sẽ bắt chính trong trận derby gặp Manchester City trên sân Etihad vào ngày 14/9.

Cầu thủ cuối cùng rời MU hè này

Sau Andre Onana, tới lượt Tyrell Malacia đạt thỏa thuận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng theo dạng cho mượn.

12 giờ trước

Phút nổi nóng của Onana

Andre Onana phản ứng mạnh với một cổ động viên quá khích sau thất bại 0-1 của Cameroon trước Cape Verde thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi sáng 10/9.

14 giờ trước

Amorim tức giận với Onana

Ruben Amorim không hài lòng khi Andre Onana dính chấn thương trong hè này, vài ngày sau khi video ghi lại cảnh thủ môn người Cameroon tham gia một trận đấu ở quê nhà trở nên viral.

26:1558 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Onana gây bất ngờ Onana MU Trabzonspor

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý