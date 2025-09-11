Onana gây bất ngờ cho MU

Nhiều người ở Manchester United ngạc nhiên trước quyết định của Andre Onana khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng.

Onana sẽ cập bến Thổ Nhĩ Kỳ trong hè này.

Theo The Athletic, nội bộ "Quỷ đỏ" nghĩ Onana sẽ ở lại để chiến đấu giành lại vị trí trong đội hình xuất phát, hoặc ít nhất chờ đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa đông. Khi ấy, anh có thể tìm kiếm cơ hội chuyển đến một CLB hàng đầu châu Âu khác.

Tại Trabzonspor, Onana sẽ phải nỗ lực vực dậy phong độ. Anh được kỳ vọng trở thành thủ môn số 1 sau khi Ugurcan Cakir chuyển sang khoác áo Galatasaray. Onana có thể ra mắt CLB vào chủ nhật này khi Trabzonspor đối đầu Fenerbahce.

Từ đầu mùa, Onana mất vị trí vào tay Altay Bayindir, và sự xuất hiện của Senne Lammens càng làm phức tạp thêm tương lai của anh tại Old Traffford. HLV Ruben Amorim dự định giữ Onana làm lựa chọn số 1, nhưng thay đổi sau khi cựu sao Ajax gặp chấn thương cơ bắp.

Onana từng góp công lớn giúp Inter Milan vào chung kết Champions League 2022/23 và giành hai danh hiệu quốc nội. HLV Pep Guardiola của Man City thậm chí ca ngợi Onana là "thủ môn xuất sắc". Tuy nhiên, màn trình diễn của Onana tại MU không đạt kỳ vọng, với nhiều sai sót dẫn đến việc mất vị trí chính thức.

Trong khi đó, tại Manchester United, Bayindir và Lammens sẽ cạnh tranh vị trí trong đội hình xuất phát, với Bayindir được cho là sẽ bắt chính trong trận derby gặp Manchester City trên sân Etihad vào ngày 14/9.