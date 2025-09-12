Onana đổ vỡ quan hệ với Amorim

Thủ thành Andre Onana nói lời chia tay MU sau khi mối quan hệ giữa anh với HLV Ruben Amorim không còn tốt đẹp.

Onana không còn được Amorim tín nhiệm. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, sau khi HLV Amorim gạch tên Onana khỏi đội hình xuất phát và ưu tiên sử dụng Altay Bayindir từ đầu mùa, tuyển thủ Cameroon này gần như "từ chối thừa nhận sự hiện diện của Amorim trong buổi tập".

Ngoài ra, tình trạng thể lực của Onana khi trở lại từ kỳ nghỉ hè cũng khiến Amorim không hài lòng. Theo Daily Mail, HLV người Bồ Đào Nha tức giận khi Onana dính chấn thương gân kheo trong giai đoạn tiền mùa giải, đặc biệt sau khi một video ghi lại cảnh thủ môn này chơi bóng trên sân cỏ lầy lội ở quê nhà chỉ vài ngày trước đó lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Mối quan hệ giữa Onana và Amorim càng thêm rạn nứt khi thủ thành người Cameroon muốn đề nghị hợp đồng mới với mức lương giữ nguyên, thay vì bị cắt giảm 25% do MU không giành suất dự Champions League mùa 2025/26. Sau khi thông tin này được The Athletic tiết lộ, cựu sao Inter Milan hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.

The Sun cũng tiết lộ Onana thể hiện sự “thiếu cam kết và quyết tâm” trong tập luyện ở những ngày cuối trước loạt trận FIFA Days.

Mùa trước, Onana liên tục mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, góp phần khiến “Quỷ đỏ” khép lại mùa giải ở vị trí thứ 15. Đến mùa này, anh tiếp tục phạm sai lầm trong trận thua Grimsby Town ở vòng 2 League Cup.

Màn trình diễn kém cỏi của Onana lẫn Bayindir buộc Amorim phải đề xuất mua thủ môn mới, và lập tức được Sir Jim Ratcliffe chấp thuận.

