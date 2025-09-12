Man City làm điều khác biệt ở derby Manchester

Man City tắt hệ thống âm thanh công cộng trước trận derby với MU, nhằm tạo bầu không khí sôi động hơn trên khán đài.

Man City sẽ tắt hệ thống âm thanh công cộng trước trận derby với MU.

Sau ba vòng đấu đầu tiên của Premier League 2025/26, Manchester United đang tạm xếp trên Manchester City với một điểm nhiều hơn. Đoàn quân của Pep Guardiola vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton, khiến trận derby Manchester vào tối 14/9 (giờ Hà Nội) trên sân Etihad trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với nhà cựu vô địch.

Để thổi bùng bầu không khí trước giờ bóng lăn, Man City đồng ý với đề xuất từ nhóm cổ động viên 1984: tắt hệ thống âm thanh công cộng vài phút trước khi hai đội bước ra sân. Thông báo trên mạng xã hội của nhóm này khẳng định: “CLB đồng ý tắt hệ thống âm thanh công cộng trong vài phút để người hâm mộ tự tạo ra không khí riêng. Chúng tôi khuyến khích mọi người đến sớm để cùng nhau cổ vũ”.

Được biết, Man City chỉ áp dụng biện pháp này ở những trận cầu lớn. Trong quá khứ, Etihad từng rung chuyển khi toàn bộ âm nhạc bị ngắt, nhường chỗ cho tiếng hát và sự cuồng nhiệt từ khán đài, tạo sức ép trực tiếp lên đối thủ.

Ký ức derby mùa trước hẳn vẫn còn vẹn nguyên. Khi đó, Man City mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của Josko Gvardiol, nhưng MU bất ngờ lật ngược tình thế. Bruno Fernandes gỡ hòa từ chấm phạt đền phút 88, trước khi Amad Diallo ấn định chiến thắng nghẹt thở ở phút bù giờ.

Lần tái ngộ này, trong bối cảnh Man City cần một chiến thắng để lấy lại phong độ và MU quyết tâm giữ lợi thế trên BXH, trận derby hứa hẹn căng thẳng, kịch tính và không khí tại Etihad chắc chắn sẽ là một phần không thể bỏ qua của cuộc đối đầu.